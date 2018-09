Thiviers, France

Au fil de la balade sur le salon, on croise tous les métiers du cuirs : des éleveurs aux maroquiniers en passant par les tanneurs, ils ont tous leurs stands sur cette 6ème édition des Portes du Cuir.

Cette année, les organisateurs ont choisi pour thème la formation et le recrutement. La filière du cuir est représentée par plus de 110 entreprises en Nouvelle-Aquitaine et génère déjà 4000 emplois, mais continue de se développer. Hermès par exemple va ouvrir un nouvel atelier d'ici un an, un an et demi à Saint-Vincent-de-Paul, dans les Landes, créant ainsi 250 emplois supplémentaires.

Des emplois pour tous les profils

Laurent Duray est président de Résocuir le groupement des acteurs du cuir dans la région, et PDG de la sellerie CWD à Notron. Pour lui, la filière doit encore convaincre : "On est là pour démontrer à quel point les opportunités de travail existent sur notre territoire. En 30 ans, on est passé d'un secteur extrêmement sinistré avec la chaussure qui ne marchait plus très bien, à la maroquinerie qui exporte partout dans le monde. Peut-être qu'il était nécessaire de redorer un petit peu le blason de notre métier."

Pour répondre mieux aux besoins des entreprises, la région a investit dans les ateliers de formation du lycée Porte d'Aquitaine de Thiviers. Selon le nouveau proviseur, Didier Chaussoy, "C'est un outil qui permet de la mixité de parcours, et de la mixité de public. On peut allier de la formation initial, ils alternent entre présentiel et formation en milieu professionnel, de la formation continu. Il y aura les demandeurs d'emploi qui viendront se former."

Ce pôle cuir permet aussi de mettre en relation les nouveaux formés et les entreprises, alors Didier Chaussoy est confiant : "Les métiers du cuir ont une croissance à deux chiffres. Il ne faut pas hésiter à opter pour ces métiers qui souffrent peut-être d'un manque de lisibilité pour notre jeunesse, mais qui sont porteurs d'emplois."