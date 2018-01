Bonneville, France

La période de dépôt des offres de reprise du groupe Maike Automotive s'est achevée ce lundi 8 janvier. 7 dossiers ont été déposés. Les 7 candidats à la reprise ont tous en commun d'être des industriels du secteur automobile. Parmi eux, deux chinois et 5 entrepreneurs locaux.

La société de Marignier Alpes Léman souhaite racheter EMT, et un trio composé notamment d'Alpentech basé à Vougy et Kartesis Industries à Saint-Pierre en Faucigny s'est positionné pour reprendre Franck et Pignard et Précialp.

Même s'il est soulagé ce mercredi matin que des solutions se profilent, le président de Maike Automotive, Michel MAIRE, ne cache pas une certaine déception.

Nous espérions qu'une firme allemande fasse une offre".

Sur le détail des offres et surtout les projets industriels qu'ils portent, Michel Maire assure que tous les sites et activités seront maintenus, en revanche, des emplois seront supprimés. A priori "

pas les emplois directs ceux des ouvriers qui travaillent la matière, sauf chez EMT où certains pourraient être supprimés, mais les emplois indirects"

Des emplois de bureaux, de manutention ou encore de transports.. Mais rien n'est arrêté. Les projets de reprise vont maintenant être présentés au personnel, précisés, discutés avec mandataires et administrateurs judiciaires.. Il peuvent encore évolués, jusqu'à deux jours avant l'audience et la décision du tribunal de commerce de Grenoble le 8 février