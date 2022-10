70% de Caen la Mer couvert par la 5G d'Orange

Entretien avec Marc Maouche, délégué régional Orange Normandie.

France Bleu : Concrètement, que change l'arrivée de la 5G ?

Marc Maouche : Pour les utilisateurs, c'est un nouveau service, un nouveau débit et de la vitesse, donc des usages du numérique encore plus facilités, plus fluides et plus rapides. Si je donne quelques chiffres, c'est sept fois plus rapide que la 4G qui est déjà un débit très important puisqu'on va avec la 5G atteindre des débits jusqu'à un giga alors qu'on était à 150 mégas avec la 4G.

La 5G concerne tous les équipements qui peuvent envoyer des informations. Donc vous avez bien évidemment le smartphone ou la tablette. Vous pourrez par exemple regarder la télé connectée en vacances dans une caravane grâce à votre smartphone. Mais tous les objets peuvent être connectés. On peut avoir des compteurs d'eau connectés en 5G. Cela marche aussi pour les machines : dans le port du Havre, un robot collecte déjà les déchets flottants. Des milliers d'équipements peuvent se connecter en 5G et ouvrir de nouveaux services demain comme la voiture connectée, vraisemblablement.

FB : On mesure la différence au quotidien ?

MM : oui_,_ c'est simple à comprendre avec le téléchargement de films. Si je le fais avec de la 4G, je vais mettre 12 à 13 minutes pour charger un film en haute définition. Si je le fais avec de la 5G, je vais mettre deux minutes pour le télécharger.

Aujourd'hui sur la 4G, on est effectivement à plus de 99,5 % de la population couverte. Et là, on déploie à partir des antennes 4G existantes le réseau 5G supplémentaire. On a commencé par Caen, puis d'autres grandes villes et maintenant on va autour de Caen la Mer où on couvre à peu près 213 000 habitants. On est à un taux de couverture qui dépasse les 70 % de l'agglomération.

On a également fait les plages du Calvados parce que l'idée c'est d'accompagner la mobilité des personnes qui viennent en vacances ou en week-end. Il y a eu énormément de monde cet été sur nos plages et ces personnes ont bénéficié de la 5G puisqu'on avait anticipé les risques de saturation de la 4G sur ces sites. Et même si on sait que 64 % des Français veulent se déconnecter pendant les vacances, 100 % continuent à se brancher. C'est le paradoxe, on se déconnecte mais en voulant tout de même rester connecté. Les plages sont donc une priorité. Elles sont toutes couvertes sauf peut être du côté de Varaville où ça reste à faire. Mais aujourd'hui la 5G se déploie progressivement dans tout le département du Calvados.

Marc Maouche délégué régional Orange Normandie, le maire Bernard Enault, le président de la communauté de communes Hubert Picard et Laurent Tenière, directeur Orange en charge des relations avec les collectivités dans le Calvados © Radio France - Philippe Thomas

FB : Qu'en est-il en terme de consommation ?

MM : L'idée, bien évidemment, c'est d'être écoresponsable. Donc la première des choses, c'est de ne pas fabriquer de nouveaux pylônes. On met des antennes 5G là où nous avons déjà pour la 4G. On rajoute un module et on bénéficie de l'alimentation électrique et de la fibre Orange déjà existantes.

L'un des gros avantages de la 5G, c'est qu'on a une technologie qui va consommer de l'énergie uniquement si elle est sollicitée par les équipements, les téléphones, tablettes et autres. Si ce n'est pas le cas, elle restera en veille et l'ensemble de sa puissance ne sera pas utilisée. Rien à voir avec une antenne 4G qui va émettre de façon permanente, sur la même puissance, avec la même consommation d'énergie dans l'attente d'un éventuel usage sans changer sa consommation. La 5G, c'est une consommation qui peut être divisée par dix par rapport à une antenne 4G.