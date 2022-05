70% des artisans de la Nouvelle-Aquitaine impactés par la guerre en Ukraine

70 % des artisans de la région ont vu leur activité être impactée depuis le début du conflit en Ukraine, fin février, selon une étude menée entre le 21 mars et le 13 avril par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine, à laquelle ont répondu 289 chefs d'entreprises artisanales de la région. C'est le secteur de l'alimentaire, qui est le plus impacté, puisque 90% des artisans de ce secteur se disent touchés, contre 74% pour le bâtiment, 73,3 % pour la production et 62,8 % pour les services.

La principale conséquence du conflit relevée par les artisans est la hausse du prix des carburants, 84% des chefs entreprises la citent comme une difficulté majeure devant le coût des matières premières (71,6%). Les deux tiers des entreprises évoquent aussi la baisse du pouvoir d'achat de leurs clients, tandis que la moitié déplore des problèmes d’approvisionnement.

Les conséquences se voient aussi sur la santé des artisans néo-aquitains. Plus de la moitié (51,9 %) se disent en situation de fragilité financière, selon l'étude. Cette fragilité se manifeste par des problèmes de trésorerie pour 82% des entrepreneurs, tandis que 58% évoquent une réduction des marges. Et cette mauvaise santé a forcément un impact sur la confiance des artisans : 62% se disent pessimistes concernant l'avenir de leur entreprise.

La nouvelle éco, tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde