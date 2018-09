Poulainville, France

Ÿnsect, entreprise innovante spécialisée dans l’élevage d’insectes et leur transformation en ingrédients à destination de l’alimentation des animaux domestiques et d’élevage, va installer une ferme verticale d’insectes à Poullainville, au nord d'Amiens. L'entreprise et la Métropole l'ont annoncé ce jeudi après midi. 70 emplois sont crées dans un premier temps, 110 à plus long terme. La pose de la première pierre est prévue "courant 2019", selon un communiqué de l'entreprise.

Une fermilière à Amiens

L’entreprise dit avoir pour objectif de "créer un système d'alimentation animale plus naturel et durable, alors que la demande de protéines continue de croître." Ÿnsect a conçu et développé une technologie exclusive pour obtenir une protéine de haute qualité et une huile provenant des larves de Tenebrio molitor. L'entreprise fabrique cette nourriture dans ses fermes verticales appelées «Fermilières».

Proximité avec la zone industrielle

Les discussions entre Ÿnsect et Amiens Métropole ont débuté dès 2017. Une implantation a d'abord été envisagée sur l'ancien site de l'usine de fabrication de pneus Goodyear, au cœur de la zone industrielle du nord d'Amiens. Mais Ÿnsect était en concurrence avec d'autres entreprises. Le choix s'est alors porté sur une zone agricole située au nord d'Amiens, sur la commune de Poulainville.

Pour Antoine Hubert, président d'’Ÿnsect : "le terrain proposé par la métropole combine de nombreux avantages techniques et économiques, tels que la proximité de nos fournisseurs en matières premières, une zone logistique majeure, des synergies avec la zone industrielle Amiens Nord notamment en termes de fourniture d’utilités et de services techniques."