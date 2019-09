Belfort, France

Le Nord Franche-Comté fait partie des 24 projets retenus par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet "Territoires d’Innovation" : Matignon a confirmé ce vendredi allouer 70 millions d'euros pour transformer l'industrie du Nord Franche-Comté sur la période 2020-2028, sur une enveloppe totale de plus de 400 millions d'euros au niveau national. Au total, 24 projets ont été retenus dans toute la France.

Industrie 4.0, filière hydrogène, numérique...

Les projets retenus pour transformer l'industrie du Nord Franche-Comté d'ici à 2028. - Dossier de presse

Le projet vise à "accompagner les entreprises du territoire dans les mutations de l'Industrie 4.0, développer une nouvelle filière industrielle de l'hydrogène-énergie, associer l'ensemble des citoyens à la transformation du territoire en proposant une large diffusion des compétences numériques et de la culture de l'innovation".

Le projet était porté pour le Nord Franche-Comté était porté par les agglomérations de Belfort et Montbéliard, des industriels et des Universités du territoire. Les financements sont débloqués par l'Etat et la Caisse des dépôts.

Satisfaction des élus et collectivités

"C’est une excellente nouvelle et je me réjouis de l’annonce du Premier Ministre", indique le député du Doubs Denis Sommer dans un communiqué. "Celle-ci vient valider la maturité du projet et les atouts incontestables de notre territoire pour contribuer à développer et à accompagner des filières industrielles stratégiques devant répondre aux grands enjeux actuels".

Les trois objectifs du projet Nord Franche-Comté

Créer un environnement propice à la transformation des entreprises en développant un réseau de tiers-lieux d’innovation ouverts sur les grands sites industriels du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard. Faire du territoire le cœur de la filière hydrogène en France, en soutenant et en accompagnant des projets ambitieux, déjà prévus ou à imaginer : station-service multimodale ; essais de solutions "piles à combustible" pour locomotives de fret, création de l’Institut National de Stockage d’Hydrogène, etc. Mobiliser les acteurs de l’éducation, de la formation et de la culture pour que la transformation de notre industrie ne soit pas uniquement une affaire de spécialiste et que chacun(e), jeune ou moins jeune, puisse y contribuer en fonction de ses envies ou de ses compétences.

