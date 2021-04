70 postes à pourvoir au sein du groupe AWM de Tourlaville

Le groupe AWM recrute à tour de bras à Tourlaville. Spécialisé dans le nucléaire, le naval défense, et désormais les Energies marines renouvelables, le groupe recherche actuellement 70 personnes pour ses 3 sociétés : CMTI BST, et LCPI .es profils recherchés sont très variés : du tuyauteur au juriste

Malgré la crise sanitaire, le groupe AWM -basé à Tourlaville et spécialisé dans le nucléaire et le naval- est sur une bonne dynamique et propose 70 postes en CDI à pourvoir immédiatement

Le groupe qui comprend 3 entreprises ( CMTI à Valognes et BST et LCPI à Cherbourg-en-Cotentin) vient d'élargir ses activités aux énergies marines renouvelables en signant un contrat pour fournir des pièces de jonctions pour le parc éolien de la Baie de Saint Brieuc et s'apprête à envoyer à la fin avril 2021 un package compresseur-châssis pour le transfert du pétrole et du gaz à Dubai.

Les recrutements se font pour tous les secteurs d'activité précise Maxime Mahaut, le responsable des ressources humaines : "nous recherchons des tuyauteurs comme des monteurs, des postes d'encadrement, de contrôleurs, de juristes et des chef de projet. Ces postes sont liés à de nouveaux besoins et des sollicitations de plus en plus importantes."

Des recrutements déjà en 2019 et 2020

L'an dernier le groupe avait déjà recruté 50 personnes, une vingtaine aussi en 2019. Le souci aujourd'hui c'est que les recrutements sont très compliqués, dans des secteurs en tension explique Maxime Mahaut, le responsable des ressources humaines

Il y a une très forte demande de tous ces métiers, ces profils, toutes les entreprises du secteur manquent de candidatures. Il y a beaucoup de besoins industriels dans notre secteur, on doit donc élargir notre recherche au-delà de Cherbourg et la Normandie

De l'exportation vers Dubaï

Une des entreprises du groupe - CMTI à Valognes- vient de terminer une commande pour Dubaï des structures compresseurs-châssis pour transférer le pétrole et le gaz. Deux grosses pièces de 120 tonnes. la première sera expédiée à la fin du mois, la seconde à la fin mai, par la voie maritime depuis Cherbourg. Il s'agit de contrats ponctuels que l'entreprise a déjà réalisé pour la Russie, les Emirats Arabes Unis ou encore les Etats-Unis

* Vous retrouvez les offres de postes sur le site de Pôle Emploi ou l'industrie recrute.