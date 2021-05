700 embauches dans les 3 sites nordistes de Renault devenus pôle de référence électrique du groupe

Un accord qui sera finalisé le 9 juin prévoit l'embauche de 700 CDI à Renault Douai, MCA Maubeuge et STA Ruitz. Objectif d'ici 4 ans 400 à 500 000 véhicules électriques par an, soit une production plus que doublée pour ces sites qui deviennent le pôle de référence de l’électrique pour le groupe.