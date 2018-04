Rennes, Bretagne, France

Le numérique partout, y compris dans les secteurs traditionnels

Le numérique est partout, même dans les domaines dits traditionnels. La French Tech organise un Forum du recrutement de 700 postes numériques, avec une quarantaine d’entreprises présentes, dont une quinzaine de startups.

Solène Ferrand, Responsable des projets Talents à la French Tech Rennes - Saint-Malo, était l'invitée de France Bleu Armorique.

Le virage numérique rennais

Rennes a su prendre le virage du numérique, s'appuyant selon Solène Ferrand, sur des "collectivités territoriales qui portent et soutiennent l'innovation" et sur "des grandes entreprises présentes sur le territoire". Rennes est aussi une ville qui compte beaucoup de chercheurs et d'étudiants (60.000 environ). Il y aurait environ 3.000 diplomés dans les métiers du numérique chaque année. À ce jour, le nombre d'emplois dans le secteur numérique est estimé à plus de 28.000. La French Tech Rennes Saint-Malo pense atteindre un nouveau record d'emploi dans le numérique cette année, avec plus de 1.000 embauches.

Vous cherchez un #emploi dans le #numérique ? Le Forum du #RecrutementNumérique est fait pour vous ! Venez et découvrez plus de 700 postes proposés par une 40aine d'entreprises, dont 14 #startups ! 😀 #Événement gratuit et ouvert à tous 😉 👉 https://t.co/RKl1y7M1bG#i4emploipic.twitter.com/Bl2lYNh2c6 — La FT Rennes St Malo (@LaFTRSM) April 3, 2018

700 postes à pourvoir

Ce forum propose des postes très spécialisés (expert en réseau, développeur, chef de projets, etc.), mais aussi des postes plus traditionnels (commercial, RH, communication, etc.), pour accompagner la croissance de ces entreprises et notamment des startups.

Forum du recrutement numérique, le jeudi 5 avril, de 12h à 18h à La French Tech Rennes Saint-Malo, rue de la Mabilais, à Rennes. Dans les jours qui suivront, le Forum se prolongera par un « salon virtuel de l’emploi », en partenariat avec Pôle Emploi.