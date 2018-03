Montpellier, France

C'était une journée test pour le gouvernement. Le test paraît à priori réussi pour les organisations syndicales. Près de 7.000 personnes (6.200 selon la police) ont manifesté ce jeudi midi dans les rues de Montpellier pour protester contre les projets de réforme de l'exécutif. Réforme de la fonction publique, réforme de la SNCF et du statut du cheminot, réforme du bac et de l'orientation à l'université, pouvoir d'achat des retraités. Autant de sujets qui fâchent et pour lesquels 7 syndicats sur 9 appelaient à une journée de grève et de mobilisation.

7000 manifestants à Montpellier, c'est un peu plus que lors des derniers rassemblements organisés autour de la loi travail (environ 5000 personnes), mais beaucoup moins que lors des grandes manifestations contre la réforme des retraites sous l'ère Sarkozy.

Quelques incidents se sont produits en marge du rassemblement, notamment dans le quartier de la préfecture. Un lycéen a été interpellé par la police pour des dégradations (des peintures sur des façades d'agence bancaires). Les pompiers ont également du éteindre quelques feux de poubelle.

La journée de grève dans les transports publics semble avoir été elle aussi assez suivie. Selon la SNCF, un peu plus d'un cheminot sur trois a cessé le travail ce jeudi (35,4% selon la direction du groupe). Les syndicats n'ont pas encore communiqué leurs propres chiffres.

Les cheminots manifestaient aussi contre le projet de réforme de leur statut. © Radio France - Elena Louazon