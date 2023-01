725 000 visiteurs au Marché de Noël de Reims

725 000 visiteurs, sur un mois, c'est un chiffre en hausse de 33% par rapport à 2021 se réjouit Vincent Mansencal, le président des Vitrines de Reims, association des commerçants organisatrice du Marché de Noël à Reims. Un joli succès et surtout un pari réussi dit Vincent Mansencal au micro France bleu, ajoutant qu'installer le Marché de Noël sur les Hautes promenades, pour la première fois, n'était pas gagné d'avance. Le site semble pourtant avoir convaincu les visiteurs et les exposants, même les commerçants du centre-ville sont plutôt satisfaits ajoute Vincent Mansencal.

Un pointage des téléphones mobiles pour calculer la fréquentation

Pour être au plus près de la réalité, les Vitrines de Reims ont fait appel à une société spécialisée, Flux Vision, filiale d'Orange, pour calculer au plus près le nombre de visiteurs au Marché de Noël. Et c'est grâce au pointage des téléphones mobiles que le chiffre de 725 000 visiteurs a pu être obtenu.

Le Marché de Noël de retour sur les Hautes promenades en 2023?

Le site de la cathédrale de Reims était un bel écrin, mais les Hautes promenades et la place de la République aussi estime Vincent Mansencal. Même si la Ville a bien recensé quelques dégâts au niveau des allées. Le service des espaces verts a recensé 1340m2 de surface de plantes piétinées qu'il faudra replanter, du gazon abîmé, une partie du réseau d'arrosage détérioré et quelques mètres carrés d'enrobé affaissé au niveau de la piste cyclable. Des devis sont en cours pour tout restaurer.