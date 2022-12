75% d'exposants normands au marché de Noël de Caen

L'invité France Bleu Normandie de ce vendredi 2 décembre est David Brad, directeur du marché de Noël de Caen et directeur des manifestations à Caen Evénements.

Les chalets sont implantés uniquement sur la place de la République et le long du bd Maréchal Leclerc, après des tentatives les années précédentes de les installer également sur la place du Théâtre ou sur la place Saint Sauveur. Pour quelles raisons ?

David Brad : C'est primordial de resserrer le marché de Noël en deux lieux très rapprochés. Ça permet aux visiteurs et aussi aux exposants de créer cette magie de Noël qu'on avait parfois du mal à faire sur un éclatement de volumes du marché. Il y a une soixantaine de chalets au total. Dont 40 sont des nouveaux exposants. Ils proposent une offre assez hétérogène.

Plus de la moitié des exposants sont nouveaux par rapport à l'an dernier. Comment ça s'explique ?

DB : C'est un marché qui s'installe depuis maintenant plusieurs années et donc on a des demandes régulières. Nous faisons des choix par rapport à la cohérence de ce marché. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une offre qui soit la plus importante et la plus large possible. Cette année, on a essayé de privilégier le circuit court, le local. On a 75 % d'exposants qui sont normands, mais néanmoins on essaye quand même aussi d'ouvrir un petit peu sur le monde.

Il y a des endroits, notamment à Strasbourg, ça a d'ailleurs fait un polémique, où on a privilégié les produits locaux. Ici ça ne fait pas grincer de dents ?

DB : Aujourd'hui, je crois que tout est sujet à polémique. Donc à partir du moment où on fait un choix, on est forcément la cible des mécontents. On essaye de faire en sorte que nos choix soient les plus justes possible.

Concernant les illuminations de Noël, la ville de Caen a pris des mesures pour faire des économies en les arrêtant une heure plus tôt, à 23h. Au niveau du marché de Noël, avez-vous également pris des mesures pour réduire la facture ?

DB : On a, depuis maintenant plusieurs années, enclenché une transformation pour passer tous les éclairages en LED et de ce fait baisser la facture et la consommation énergétique de nos chalets. Depuis cette année, on est en "full LED".

Certains marchés de Noël ont interdit le chauffage d'appoint pour les commerçants dans les chalets. Est-ce que c'est le cas aussi à Caen ?

DB : On a passé les informations aussi sur nos dossiers de participation en rappelant la loi (l'interdiction des chauffages en extérieur dans les lieux ouverts). On va essayer d'y être vigilant. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la place de nos exposants qui, de temps en temps peut-être, essaieront de se réchauffer autrement que par le biais d'un café ! Et il faut reconnaitre qu'il y a des chalets, comme ceux qui font de la restauration, où il faut plus chaud que d'autres... Avec les gaufres, les crêpes, le vin chaud, le chocolat chaud, oui, ils ont cette chance d'avoir une source de chaleur à travers cette activité.

Est ce qu'on a une idée du nombre de visiteurs drainés par le marché de Noël chaque année ?

DB : C'est très difficile à quantifier puisqu'en fait on n'a pas d'entrées et de sorties et qu'on bénéficie aussi du flux naturel des commerçants du centre-ville. C'est finalement quelque chose qu'on peut difficilement apprécier. Après, on fera des photos pour essayer de se rendre compte de la fréquentation.

Le marché de Noël de Caen fermera ses portes le samedi 31 décembre 2022. Et propose des nocturnes les vendredi et samedi soirs jusqu'à 21 heures. les chalets ferment à 19h les autres soirs.