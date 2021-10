SONDAGE - 75% des Français estiment que leur pouvoir d’achat diminue

À six mois de l'élection présidentielle, le sujet du pouvoir d'achat s'impose progressivement dans la pré-campagne. Et pour cause. Selon une enquête Odoxa* réalisée pour France Bleu avec Groupama publiée ce jeudi, le pouvoir d’achat est un sujet de préoccupation important pour 90% des Français. Gaz, carburant, impôts : 75% estiment qu'il diminue d'après ce sondage. Conséquence de la hausse des prix de l'énergie notamment, une majorité de Français (66%) réduisent leur consommation de chauffage ou d’eau chaude et tout le monde ou presque cherche à faire des économies, en particulier sur les sorties et loisirs (58%).

Le pouvoir d’achat, un sujet de préoccupation important pour 90% des Français

Parmi les 90% des Français qui se disent préoccupés par leur pouvoir d’achat, la moitié (44%) affirment que c'est un "sujet très important", à commencer par les foyers les plus modestes (48%) (contre 38% des foyers les plus aisés). Autres catégories de populations particulièrement préoccupées par ces questions : les plus âgés (50-64 ans et 65 ans et plus) et les sympathisants de droite.

Sur le plan géographique, c’est en Nouvelle-Aquitaine que l'inquiétude est la plus forte (50% des sondés disent que leur pouvoir d'achat est un sujet "très important") et en Ile-de-France qu'elle s'exprime le moins (39%). Des chiffres qui recoupent les données de l’INSEE rappelle Odoxa : la Nouvelle-Aquitaine (20.670 €/an) fait partie des régions dont le niveau de vie annuel des habitants se situe sous le niveau de vie médian hexagonal (21.030 €/an) tandis que celui de l’Ile-de-France est au-dessus (23.230 €/an).

La Voix des territoires Odoxa-Groupama pour France Bleu.

75% des Français ont le sentiment que leur pouvoir d’achat se dégrade

Autre enseignement de ce sondage, 75% des Français estiment que leur pouvoir d’achat a diminué en un an. Cette proportion atteint même 84% en Nouvelle-Aquitaine.

Pourtant, selon l'INSEE, après avoir enregistré une stagnation entre 2019 et 2020, le pouvoir d'achat a enregistré un rebond au deuxième trimestre 2021 (+0,6%).

Comment expliquer ce décalage ? Odoxa avance deux raisons : "Les Français ont, ces derniers mois, moins consommé et beaucoup épargné (111 milliards d’euros d’épargne supplémentaire en 2020, toujours selon l’INSEE) et les augmentations de prix de l’énergie passent mal". Toutefois, "la perception d’une dégradation, si elle est très élevée, n’atteint pas les niveaux de 2018 et 2019, marquée par le mouvement des Gilets jaunes".

Les hausses de prix de l'énergie et du carburant particulièrement difficiles à supporter

Un Français sur deux utilise son véhicule tous les jours ou presque

La flambée des prix des carburants, qui pousse le gouvernement à envisager le versement d'un chèque, figure en tête des sujets de crispation.

La quasi-totalité des Français utilise un véhicule motorisé (voiture ou encore moto, scooter…). Seuls 13% d’entre eux n’en ont jamais l’usage (et/ou n’en possède pas). 37% s’en servent de temps en temps et 50%, soit un Français sur deux, l’utilise tous les jours ou presque. Dans le détail, 64% des ruraux utilisent leur voiture quotidiennement, contre 27% des habitants de l’agglomération parisienne.

La Voix des territoires Odoxa-Groupama pour France Bleu.

Les dépenses en carburant, énergie et impôts sont les plus difficiles à supporter

Et ce sont les dépenses en carburant (44%), suivies de près par le gaz, les impôts et le fuel que les Français trouvent les plus difficiles à supporter.

58% des ouvriers, qui par définition ne bénéficient pas du télétravail et doivent donc systématiquement se déplacer pour aller travailler, pointent particulièrement la hausse du prix de l'essence et du gasoil.

Derrière le carburant, 42% des Français trouvent la "dépense gaz" difficile à assumer, devant le fuel (41%) et l’électricité à 37%.

"Dans des régions où on utilise moins souvent sa voiture (Auvergne-Rhône Alpes, Ile-de-France et Occitanie), les impôts et taxes sont en tête des dépenses les plus difficiles à supporter. Dans les Pays de la Loire également, mais à égalité avec le carburant car on y utilise beaucoup sa voiture", relève Odoxa.

La Voix des territoires Odoxa-Groupama pour France Bleu.

Économies sur le chauffage, les sorties et loisirs

66% des Français réduisent leur consommation de chauffage ou d’eau chaude

Conséquence de la hausse des prix de l'énergie, deux tiers des Français se disent obligés de sacrifier une part de leur confort. 66% réduisent ainsi leur consommation de chauffage ou d’eau chaude pour faire face aux augmentations. En 2019, précise Odoxa, 67% des sondés indiquaient déjà devoir restreindre leur consommation.

"Mais depuis deux ans, les Français sont beaucoup plus nombreux" à mentionner "d’autres sacrifices", relève l'institut de sondage. "56% disent qu’ils repoussent alors un projet d’achat important (+10 points en deux ans), 52% puisent dans leur épargne ou la réduisent (+11 points). 14% décident même de prendre un crédit à la consommation (soit le double d’il y a deux ans) pour pouvoir assumer ce surcoût."

58% des Français réduisent les dépenses sur les sorties et loisirs

D'après cette enquête, seuls 16% des Français peuvent se permettre de vivre "comme avant" (c'est à dire qu'ils n’essaient pas spécialement de faire des économies).

Les autres cherchent tous à économiser de l’argent sur d’autres postes de dépenses, à commencer par les sorties et les loisirs : 58% des Français les réduisent en priorité. Suivent les achats pour la maison ainsi que les voyages (cités dans les deux cas à 48%) et l’habillement (47%). 23% de Français réduisent leurs dépenses alimentaires (33% des foyers les plus modestes) et 17% en transport (24% de ces mêmes foyers).

Effet mitigé de l'exonération de la taxe d'habitation

La suppression progressive de la taxe d'habitation - censée redonner du pouvoir d'achat aux ménages (en moyenne 738€ par foyer et par an) - ne suffit pas à compenser les hausses de prix (notamment de l'énergie) à en croire l'enquête. Une courte majorité de sondés (52%) disent avoir mesuré un effet sur leur budget.

"Différentes hypothèses expliquent cet enthousiasme modéré", selon Odoxa, "les augmentations de prix, le maintien de la redevance TV qui se trouve sur le même document que la taxe d’habitation, et aussi, pour certains propriétaires, la progression de la taxe foncière quand les collectivités locales ont voulu compenser ainsi la disparition de la taxe d’habitation".

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 5 au 11 octobre 2021. Échantillon de 3.010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.