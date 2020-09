750 manifestants dans le Cher, à l'appel de la CGT

Des enseignants, des agents hospitaliers, beaucoup de personnels de la fonction publique, mais aussi de l'industrie de l'armement, des retraités aussi : la CGT a tenté de mobiliser en cette rentrée. Pour la centrale syndicale, le plan de relance de 100 milliards est trop orienté vers les entreprises, pas assez vers la consommation et les salariés...

Les aides gouvernementales sont trop orientés vers les entreprises (vers l'offre) et pas assez vers les salariés (la consommation) estiment la CGT et l'extrême gauche © Radio France - Michel Benoit

Rosières, Comatelec, Mcsa Sipem, la Halle... les plans sociaux se multiplient en Berry. Pour ce manifestant, les aides distribuées aux entreprises par le gouvernement n'éviteront pas les licenciements : " L'argent va servir à orchestrer des licenciements qui souvent, sont prévus de longue date. Et à côté de cela, pour le reste de la population, c'est de la misère et de la précarité qui s'installe, mais il ne faut pas oublier que c'est ces gens là qui font tourner les boutiques. Les entreprises savent malgré tout trouver de l'argent à donner aux actionnaires, carnet de commandes vide ou plein ! " Le ministre de l'économie interdit tout versement de dividendes dès lors qu'une entreprise touche des aides directes de l'état. Pour Patrick Baudoin, délégué CGT chez MBDA, il faut aller encore plus loin : " Le gouvernement a donné quinze milliards pour l'aéronautique et cela n'empêche pas Airbus de dire qu'il va quand même procéder à des licenciements secs. Le gouvernement a t-il interdit le versement de dividendes aux actionnaires d'Airbus ?"

Dans le cortège, une délégation du fabricant de missiles, MBDA © Radio France - Michel Benoit

Jocelyne manifeste aux côtés de son fils qui travaille chez Auxitrol à Bourges : ce sous traitant aéronautique a largement recours au chômage partiel. Jocelyne, qui est à la retraite, craint un plan social dont son fils serait victime : " On sait bien que ça va mal, c'est certain, mais il ne faudrait pas que les entreprises profitent de la situation. Moi, je veux me battre pour les jeunes. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup de retraités. Ils sont où les jeunes ? " La CGT ne signera pas dans les entreprises les accords d'activité partielle de longue durée défendus par le gouvernement, synonyme de régression sociale pour le syndicat.