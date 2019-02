75e anniversaire du D-Day : L'hôtellerie-restauration du Bessin prépare sa prochaine saison.

Bayeux, France

Dans 4 mois la Normandie vivra au rythme des commémorations, et la perspective de ce 75e anniversaire du D-Day était perceptible ce 5 février dans les locaux de Pôle-Emploi à Bayeux. Avec 200 postes de saisonniers disponibles en mode « job dating » (entretien rapide employeur-employé potentiel). « La saison 2019 s’annonce très bonne et les entreprises veulent anticiper leur recrutement » explique Delphine Tyr, directrice de l’agence. « Par rapport au même forum l’année dernière nous avons une dizaine d’employeur en plus et une quarantaine d’offres supplémentaires ».

Recrutements difficiles

31 employeurs sont présents, tous répartis dans des bureaux isolés, avec chacun leurs offres d'emplois. Régis et Jeanne tiennent une brasserie à Arromanches et ils cherchent sept saisonniers. Mais confrontés à la pénurie de main d'œuvre, ils ont revu à la hausse leur grille salariale « D’après notre comptable nos proposons 10 à 15 % de plus qu’ailleurs dans le métier. » explique le couple. « On peut aussi trouver des solutions pour le logement. Il faut attirer du monde ! Mais on demande aussi aux personnes de venir à Arromanches pour voir l’environnement. Parce que notre ville est isolée par rapport à Bayeux ou à Caen ». Comme tous les employeurs présents, ils cherchent des candidats stables qui feront toute la saison. D'où l'importance du critère motivation pour Jessica, qui représente la Crémaillère un restaurant de Saint-Laurent-sur-Mer : « Même si la personne n’a pas d’expérience on peut lui donner sa chance. Cela dépend beaucoup de son attitude, de sa motivation ». Pôle-emploi confirme que le secteur peine à recruter pour de multiples raisons, comme les heures de travail qui souvent imposent une journée fractionnée avec une longue pause entre les deux services. Certains employeurs commencent d'ailleurs à mettre en place des équipes : l'une pour le midi et l'autre pour le soir.

You speak english ?

Autre écueil : l'indispensable usage de l'anglais pour accueillir une clientèle venue découvrir les plages du 6 juin 1944. Mais beaucoup de candidats n’ont pas une bonne maîtrise de la langue de Shakespeare. Conscient du problème Pole-Emploi va désormais en diriger certains vers une remise à niveau : « Cette année nous avons choisi de mettre en place une formation proposée aux candidats »explique Delphine Tyr. « C’est un réentraînement intensif pendant trois semaines. Il aura lieu début mars » détaille la directrice de l’agence bayeusaine. Au-delà des notions sur l'anglais, quelques cours seront consacrés à la pratique toujours particulière de l'américain. Essentiel en vue du 75e anniversaire du D DAY !