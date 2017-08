78 suppressions de postes chez Stenico à La Rochelle

Le site rochelais du groupe de télévente a été placé mardi après-midi en liquidation judiciaire. Ce n'est une surprise pour personne. Les salariées étaient en conflit ouvert avec leur repreneur et dénoncent un "énorme gâchis". "Elles avaient arrêté de travailler" rétorque le tribunal de commerce.

Epilogue mardi après-midi pour le conflit qui oppose les salariées rochelaises du groupe Stenico à leur repreneur. Le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé mardi après-midi la liquidation de leur site, une filiale du groupe Stenico baptisée "Beau Breuil" installée sur la zone commerciale de Beaulieu. Stenico, spécialisé dans la vente à distance de produits de papeterie conditionnés par des travailleurs handicapés, conserve quatre autres implantations dans la région, à Saintes, Jonzac, Niort et Luçon.

A La Rochelle, les 78 salariés, essentiellement des femmes, devraient recevoir leurs lettres de licenciement mi-août. Et c'est un peu la chronique d'une mort annoncée. Les salariées licenciées se sont opposées de toutes leurs forces au rachat de Stenico en avril dernier par l'homme d'affaires rochelais Bruno Becquet, qui de son côté n'a pas beaucoup trainé pour fermer leur site. "On était sûres de ce qui allait arriver" soupire sophie Coutand, déléguée du personnel CFDT chez Stenico à La Rochelle.

"On était sûres de ce qui allait arriver" - La déléguée du personnel

"Dès le départ on l'a dit au tribunal de commerce", se souvient Sophie Coutand: "le repreneur est notre principal concurrent, on le connaît bien, on connaît ses pratiques. Ce qui l'intéresse c'est d'acheter notre fichier client pour un euro symbolique, et dès qu'il l'aura il nous fermera. Quinze jours après le rachat, il nous plaçait déjà en cessation de paiement..."

Sophie Coutand dénonce un "énorme gâchis". "Beaucoup d'entre nous sont des femmes seules avec enfants, que va-t-on devenir?" interroge Sophie Coutand qui ajoute: "on était viable, il y avait d'autres projets de reprise beaucoup plus intéressants."

"Les salariées ont tout fait pour planter la boîte" - Le président du tribunal de commerce

Cette analyse, le président du tribunal de commerce ne la partage pas du tout. "Les clients sont toujours chez Stenico", souligne Emmanuel de Bodman. "Il n'y a pas eu de détournement de chiffre d'affaires, d'ailleurs les autres sites poursuivent leur activité." Le juge qui a son explication pour cette liquidation: "les salariées ont tout fait pour planter la boite", assure-t-il. "En conflit avec leur nouveau patron, elles avaient arrêter de travailler. Et sans chiffre d'affaires, pas de salaires."

Fin mai, le tribunal avait nommé un médiateur, mission qui avait rapidement tourné court. Seule une vingtaine de salariées avaient accepté de le rencontrer. Pour les autres il était tout simplement impossible de dialoguer avec un nouveau patron qui n'a jamais mis les pieds dans leurs bureaux. Bruno Becquet a brillé par son absence, mardi, lors de l'audience du tribunal de commerce.