7e Semaine de l'Industrie, le lancement officiel s'est fait depuis Dijon!

C'est depuis Dijon et la Bourgogne-Franche-Comté que Christophe Sirugue, a ce mercredi 15 mars, lancé très officiellement la 7e édition de la «Semaine de l'Industrie». La Bourgogne Franche-Comté, première région industrielle de France a rappelé le ministre.

C'est Dijon et la Bourgogne Franche-Comté que Christophe Sirugue Secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, ancien maire de Chalon-sur-Saône et député d'Autun a choisit pour faire la promotion de ce rendez-vous. La Semaine de l'Industrie aura lieu du 20 au 26 mars prochain partout en France.

La Bourgogne Franche-Comté, première région industrielle de France

Il a justifié son choix en expliquant que la BFC et ses 2,8 millions d'habitants est la première région industrielle de France proportionnellement à sa population. En effet elle compte 187 000 emplois dans l'industrie ce qui représente 17,3% des salariés au niveau régional. Alors qu'au niveau national ils sont à peine 12,5%!

Affiche de la 7e édition de la semaine de l'industrie, elle aura lieu du 20 au 26 mars 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

PSA: premier employeur industriel de notre région

Parmi les très grands groupes présents dans notre région: PSA dans le Doubs à Montbéliard est le premier employeur de Bourgogne-Franche-Comté avec plus de 9 960 salariés. Suivent 140 entreprises de plus de 250 employés parmi lesquelles General Electric, Areva, Michelin ou encore Alstom. En BFC, une branche de l'industrie: la métallurgie conserve une immense importance, puisqu'à elle seule elle fait travailler plus de 34 000 salariés!

Une semaine pour valoriser l'image de l'industrie

La Semaine de l’Industrie, se déroule depuis 2011... Comme chaque année le grand plublic se voit proposer plus de 2 400 événements à travers la France. Et près de 164 dans notre région (des visites ou des journées portes ouvertes dans des entreprises, des conférences ou encore des interventions dans les classes auprès des jeunes). Le but: valoriser l'imager l'image de ces métiers pas toujours reconnus à leur juste valeur, pas toujours appréciés. Et faire découvrir les formations qui permettent d'obtenir un emploi dans ces filières souvent très porteuses.

Christophe Sirugue à propos de l'image dévalorisée de l'industrie en France

Christophe Sirugue à la tribune, il évoque depuis la Préfecture de Région, l'importance de cet évènement © Radio France - Thomas Nougaillon

Une journée marathon pour le ministre

C'est à 11h ce mercredi, depuis le Salon Rotonde de la Préfecture à Dijon que Christophe Sirugue a officiellement lancé cette semaine de l'industrie. Il s'est rendu ensuite dans le Doubs pour visiter la socité "Cryla" spécialisée dans la micro-mécanique de précision. De retour à Dijon il est allé à "Online Format Pro - Access Code School" une formation dédiée au numérique, 31 rue Elsa Triolet. Il a terminé sa visite au Pôle d'excellence robotique et vision industrielle, 6 allée André Bourland, sur place il a rencontré des étudiants en licence robotique!

Le tout nouveau Pôle d'Excellence en Robotique, inauguré fin 2016 à Dijon, va former les jeunes aux métiers de la robotique © Radio France - Thomas Nougaillon

La France à la traîne au niveau européen pour la robotisation de ses usines!

Yannick Mahé est le directeur général du Pôle Formation des Industries Technologiques et du CFAI. Les structures qui exploitent ce Pôle d'excellence robotique. Le but de cet outil de formation c'est de former des jeunes étudiants ou des salariés d'entreprises afin de rattraper le retard de la France dans la robotisation de son industrie. Il faut savoir que nous avons 5 fois moins de robots qu'en Allemagne ou qu'en Italie!

Non les robots ne seront pas les fossoyeurs de nos usines!

Pour l'instant les jeunes sont formés en Licence Pro mais bientôt le panel des formations va être élargi. A terme la volonté des dirigeants du pôle est de "sortir" environ 100 personnes chaque année, elles seront formées à ces métiers du futur... Contrairement aux idées reçues, les robots ne seront pas les fossoyeurs de notre industrie, bien au contraire... Il faudra encore du personnel pour faire tourner les machines. Selon Yannick Mahé "tous les pays qui sont fortement robotisés, sont parallèlement les pays qui affichent le taux de chômage le plus faible!"

Yannick Mahé au sujet des robots et de l'emploi

Reportage au pôle d'excellence robotique de Dijon

Charles Huot, formateur en robotique industrielle et l'un de ses douze robots © Radio France - Thomas Nougaillon

Au Pôle d'Excellence, certains robots sont lancés dans leurs tâches grâce à une sorte de télécommande © Radio France - Thomas Nougaillon

Ryan, 20 ans, ce jeune élève suit une formation robotique au Pôle d'Excellence Robotique de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette 7e édition de la Semaine de l’Industrie, du 20 au 26 mars, mettra l’accent cette année sur l’écologie avec "l’usine du futur", une usine économe en énergie. Je rappelle que près de 2 400 événements sont labellisés partout en France, dont 164 dans notre région.