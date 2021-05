8 Gîtes sur 10 sont réservés pour le week-end de l'Ascension en Dordogne

Le tourisme en Dordogne redémarre. Les Gîtes font le plein avant les week-ends fériés et prolongés du mois de mai. 77% des Gîtes de France en Dordogne sont occupés pour l'Ascension le 13 mai prochain. Voilà qui redonne le sourire aux propriétaires de locations après un mois d'avril sans vacanciers.

Le mois de mai est bien connu pour ses week-end fériés et prolongés. Cette année, l'Ascension tombe le 13 et la Pentecôte le 23. Les vacanciers ont profité de la fin des restrictions de déplacement pour réserver. En Dordogne, huit gîtes sur dix sont pleins rien que sur le week-end prolongé de l'Ascension.

"Les réservations sont reparties !"

C'est un très bon début de saison pour Laure Jamain, la responsable des Gîtes de France en Dordogne : "Les réservations sont reparties. Habituellement à cette période de l'Ascension on a un taux d'occupation de 67%. Là, on est déjà 77% donc c'est mieux qu'il y a deux ans sachant qu'il reste encore les réservations de dernière minute" explique-t-elle. "A l'annonce du déconfinement, tout s'est débloqué" assure Adrien Harlé, le propriétaire d'un gîte aux Coteaux Périgourdins. Il accueillera une famille parisienne du jeudi au dimanche. Et ces réservations ne l'étonne pas : "Il y a une ébullition, les gens ont besoin de sortir, de voir autre chose".

Pour le week-end de la Pentecôte, le taux est un peu plus bas mais plutôt bon : 63% des Gîtes sont occupés en Périgord. Selon Laure Jamain, ce sont surtout des familles qui réservent pour l’Ascension venues du Nord et de Paris.

La saison estivale s'annonce plus que bonne. Un chiffre à l'appui : 90% des Gîtes sont réservés sur les deux premières semaines d'août.

