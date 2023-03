8 Mars : plus d'un millier de personnes dans les rues de Nancy pour les droits des femmes

Le 8 mars, c'est la Journée internationales des droits des femmes. Mais cette année, c'était aussi une journée nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A Nancy plus de 1100 personnes selon la police se sont retrouvées place Carnot peu après 14h pour un défilé. Juste avant le départ du cortège, Inès Guaaybess, présidente de l'association féministe Nous Toutes 54 prend la parole: "Mesdames les françaises, c'est à vous qu'on demande les efforts, vous êtes invisibilisées et vos sacrifices ne payent pas."

"Nous ne sommes pas joyeuses, nous sommes fortes, nous sommes fières et nous sommes en colère!" conclut la représentante de Nous Toutes 54 au moment de lancer la marche. Dans le cortège beaucoup de femmes, déjà présentes la veille, déplorent le manque de considération pour leur situation. "Les droits des femmes, sont toujours les premiers attaqués en temps de crise, et encore une fois avec cette réforme" explique Cyrielle. Martine, membre des Rosies, militantes féministes reconnaissables à leur bleu de travail, bandeau rouge et gants jaunes, continue a crier sa colère "on disait hier qu'on était les grandes perdantes… on l'est toujours aujourd'hui donc on continue."

Les Rosies, militantes reconnaissables à leur bleu de travail © Radio France - Alexis Arades

Partout dans le cortège des foulards et drapeaux violets, couleur choisie pour représenter la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes. Les syndicats et leurs drapeaux sont plus discrets mais bien présents.

Les syndicats étaient à nouveau présents et unis © Radio France - Alexis Arades

La prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu samedi 11 mars.