8 sénateurs et députés auvergnats signent une tribune pour défendre l'avion

Cantal, France

Pour ces 93 parlementaires, il n'y a aucun doute. L'avion comme mode de transport est "une nécessité vitale" pour certains territoires "éloignés des métropoles". C'est ce qu'ils ont voulu démontrer dans une tribune au Journal du Dimanche. _ "Certains de nos territoires sont en effet victimes d'_un enclavement qui handicape leur développement. Les lignes aériennes interrégionales, en particulier celles qui les relient à Paris, sont souvent le seul moyen de leur éviter un isolement mortifère, faute de dessertes routières et ferroviaires adaptées à notre époque", écrivent ces élus de gauche, de droite, du centre et de la majorité.

Le Cantal pris en exemple

Ils réagissent au mouvement du "flygskam", un mouvement qui vient de Suède et qui veut inciter à ne plus prendre l'avion. "Evidemment, l'avion pollue, cela ne se discute pas. Mais il ne faut pas taper sur l'avion sans discernement" explique Josiane Costes, sénatrice (RDSE) du Cantal, et co-rédactrice de cette tribune avec Benoît Simian, député LREM du Médoc. Ils s'insurgent contre des initiatives de députés de gauche et LREM qui avaient tenté en vain de faire adopter des mesures visant à taxer le transport aérien durant l'examen du projet de loi sur les mobilités, approuvé par l'Assemblée nationale mardi en première lecture. Approuvé auparavant par le Sénat, le texte doit faire l'objet courant juillet d'une tentative de conciliation entre les deux chambres en vue d'adopter une version commune.

"Aurillac-Paris, en train, c'est sept heures. Il n'y a pas d'autoroute. Pour rejoindre la première autoroute, il faut une heure et demie. _Si nous voulons promouvoir nos produits à la capitale et que nos acheteurs se rendent chez nous, il nous faut une liaison aérienne rapide. Sinon, nos entreprises partiront, et ce sera la mort économique de notre territoire_" s'alarme la sénatrice du Cantal, qui citent d'autres territoires comme les Hautes-Pyrénées, Castres ou encore Rodez.

Favoriser les carburants écologiques

Néanmoins, cette inquiétude n'est pas, selon eux, une remise en cause de l'impératif de la lutte contre la pollution. "Nous avons conscience de l'importance de changer nos modes de transport et de consommation pour lutter contre le réchauffement climatique... mais privilégions l'écologie incitative plutôt que punitive", poursuivent-ils dans cette tribune. Ces députés et sénateurs suggèrent plutôt d'aider le secteur aérien à développer la recherche sur l'hydrogène et le biokérosène, comme carburants propres, ou encore des avions électriques. "Ce n'est pas de la futurologie", souligne Josiane Costes, qui est aussi rapporteur pour le Sénat d'une mission sur le "transport aérien et l'aménagement du territoire".

Les signataires auvergnats de la tribune : Eric Gold (sénateur RDSE), Bernard Delcros (sénateur UC), Jean-Marc Boyer (sénateur LR), Valérie Thomas (députée LREM), Laurence Vancenebrock-Mialon (députée LREM), Jean-Yves Bony (député LR), Vincent Descoeurs (député LR) et Josiane Costes (sénatrice RDSE).

