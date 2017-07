80% des foyers fiscaux bientôt exonérés de taxe d'habitation

C'est une mesure phare d'Emmanuel Macron en terme de fiscalité : exonérer 80% des foyers de la taxe d'habitation. Cette fois, c'est bel et bien tranché : la mesure doit être effective dès 2018.

Bientôt, 80% des ménages seront exonérés de la taxe d'habitation. Dès l'an prochain en fait.

Le président de la République a finalement tranché, devant le flou qui entourait cette réforme ces derniers jours. Flou en particulier sur le calendrier de sa mise en place

Qui est concerné ?

En pratique, les foyers qui ont un revenu imposable inférieur à 20.000 euros par an et par part fiscale n’auront plus à s’acquitter de la taxe d’habitation, soit 40.000 euros par an pour un couple.

Pour être exonéré de la taxe d’habitation, il faudra gagner moins de 1.600 euros par mois pour une personne seule sans enfant, ou moins de 5.000 euros par mois pour un couple avec deux enfants.

Ces marseillais sont tous salariés et tous payent la taxe d'habitation. Et demain ? Copier

Problème : cette baisse d'impôts est loin de ne faire que des heureux. D'abord auprès des collectivités locales, bien que l’exécutif ait assuré que l’État compenserait leur manque à gagner.

Cette exonération de la taxe d’habitation doit s’assortir d’une réforme de l’ISF, qui sera elle aussi effective l’an prochain