"80% des jeunes en alternance sont embauchés en fin de formation", selon Marie Dupuis-Courtes

Chercher une alternance et ne pas en trouver, chercher un(e) alternant(e) et ne pas en trouver. C'est pour expliquer ce paradoxe que France Bleu interroge Marie Dupuis-Courtes, vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, en charge de l'éducation et de la formation.

France Bleu lance ce mardi 6 avril 2021 le Challenge Alternance et Stages Jeunes d'Avenir. L'objectif : mettre en relation 50 000 jeunes avec une entreprise, malgré la crise sanitaire et économique.

Des contrats d'apprentissage nombreux l'année dernière, 500 000 en 2020, mais tous les étudiants ne trouvent pas d'employeur. Pour Marie Dupuis-Courtes, vice-présidente de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, en charge de l'éducation et de la formation, "ces bons chiffres sont le résultat d'une volonté politique de redorer l'apprentissage. C'est une voie d'excellence pour les jeunes et pour intégrer le monde du travail."

Selon elle, 80% des jeunes sont embauchés à l'issue de leur formation. Mais quid de ceux qui ne trouvent pas leur contrat d'alternance ? Marie Dupuis Courtes concède que "le contexte est vraiment difficile", pour les entreprises, qui peuvent être un peu plus frileuses maintenant. "L'Etat a mis un certain nombre de moyen en place, comme des primes... Mais la règle voulue en ce moment, c'est le télétravail, et ce ne sont pas des conditions idéales pour accueillir un jeune en entreprise."

Pour autant, selon Marie Dupuis Courtes veut rester optimiste : les entreprises auront toujours besoin des jeunes, avec les nombreux départs en retraite chaque année, y compris dans les secteurs sinistrés depuis le début de la crise sanitaire, comme la restauration ou l’hôtellerie : "Ils intègrent des compétences et préparent à la reprise, qui viendra. Il faut aller sur les sites de job dating, même pour des offres d'emplois d'été, une expérience même de quelques semaines peut faire la différence."

Réécoutez ici l'interview complète de Marie Dupuis-Courtes :