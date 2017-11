800 000€ investis dans des entrepôts au Havre, l'entrepreneur des Côtes-d’Armor attend toujours

L'entreprise Eurasia avait acheté en 2011 des entrepôts désaffectés à la ville du Havre. Elle avait promis de dynamiser cette zone abandonnée, avec des travaux de rénovation, 700 nouveaux emplois, etc. Six ans plus tard, toujours rien. Et l’entrepreneur costarmoricain attend toujours. Explication.

En 2011, la vente de ces anciens entrepôts Sage est signée en grande pompe par le maire de l’époque, Edouard Philippe.

La mairie empoche sept millions d’euros et la promesse que ce no man's land va être transformé en un grand pôle d’import-export avec la Chine. Le groupe Eurasia dirigée par Hsueh-Sheng Wang promet 16 millions d’euros de travaux pour tout remettre à neuf. Une affaire rondement menée donc.

En 2013, un entrepreneur des Côtes-d’Armor investit 800 000 euros dans des entrepôts pour les louer. Ces lots devaient être livrés neufs en juin 2014, l’entrepreneur les attend toujours. Eurasia n’a jamais fait les chantiers promis, si ce n’est quelques travaux "cache-misère", selon Louis Duval, avocat de l’entrepreneur.

Eurasia a empoché 26 millions d’euro

Pire encore, le Costarmoricain découvre en lisant presse locale que les Restos du cœur s'installent dans ses locaux, sans aucun droit valable, et qu’ils payent le loyer à Eurasia. L’entrepreneur a porté plainte.

Selon l’avocat, l'homme d'affaire chinois a tout simplement fait une manœuvre financière bien juteuse : acheter les entrepôts 7 millions d’euros, faire quelques travaux de façade, et céder les parcelles au prix du neuf. Selon le rapport d'activité de 2014, le groupe Eurasia a empoché au moins 26 millions d’euro. Pour l'avocat du Costarmoricain, de belles liquidités pour investir ailleurs.