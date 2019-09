800 à 1.000 manifestants à Metz contre la réforme des retraites

Contre la réforme des retraites, et "une régression sociale", 800 à 1.000 manifestants ont défilé à Metz à l'appel de la CGT, Solidaires, FSU et Unsa.

Metz, France

800 personnes ont manifesté ce mardi à Metz contre la réforme des retraites, selon la police, plus de 1.000 selon les syndicats. Avec des banderoles où on pouvait lire : "Contre la retraite à points, levons le poing", ou encore "Pour la défense de nos droits et acquis". A l'appel de la CGT, mais aussi de Sud-Solidaires, la FSU et l'Unsa, des manifestants ont défilé partout en France. Tous dénoncent le projet de fusionner dans un système unique par points les 42 régimes de retraites à l'horizon 2025.

Manifestation à l'appel de la CGT, Solidaires, Fsu et Unsa © Radio France - Lucile Pissonnier

Le gouvernement a lancé une concertation mais souhaite que la loi soit votée d'ici juillet 2020. Parmi les manifestants à Metz, essentiellement des fonctionnaires qui ont beaucoup à perdre dans cette réforme mais qui appellent les salariés du privé à se mobiliser aussi.

