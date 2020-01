Retraites : 800 manifestants dans les rues de Mont-de-Marsan contre la réforme

Mont-de-Marsan, France

Environ 800 personnes ont manifesté hier dans les rues de Mont-de-Marsan, pour la sixième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, au 43ème jour de mobilisation.

C'est deux fois moins de monde que jeudi dernier, où on annonçait entre 1 900 et 2 900 personnes (selon la police et les syndicats). Mais les manifestants présents ne veulent pas parler d’essoufflement, et assurent être toujours aussi déterminés.

Des manifestants de la CPAM des Landes dans le cortège ce jeudi 16 janvier. © Radio France - Manon Vautier-Chollet