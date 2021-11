Marne : 8000 offres d'emploi ne sont pas pourvues

Près de 8.000 offres d'emploi ne trouvent pas preneurs dans la Marne, alors que la reprise économique offre de plus en plus de travail dans certains secteurs. François Gomariz, nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, veut en faire l'une des priorités de la mandature.

Les chefs d'entreprises marnais ont de plus en plus de mal à recruter dans certains secteurs, alors que la reprise économique offre plus d'opportunités d'emploi. François Gomariz, nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du département, veut faire de l'aide au recrutement l'une des priorités de la mandature.

Ce châlonnais qui emploie près de 3.000 salariés au sein de la société Lustral prend ses fonctions dans un contexte économique chahuté par la crise sanitaire. Il va travailler avec les élus pendant cinq ans pour accompagner les près de 25.000 ressortissants de l'établissement : auto-entrepreneurs, patrons de TPE/PME et grandes entreprises de la Marne. Trois axes prioritaires ont été identifiés : soutenir la transition énergétique, la digitalisation et le recrutement.

5.000 métiers en tension, 1.500 emplois qualifiés à pourvoir

Certains secteurs sont particulièrement touchés par la pénurie de candidats, comme l'hôtellerie-restauration, le commerce, les services et tous les métiers d'artisanat et du bâtiment. Ils font partie des 5000 métiers traditionnellement en tension identifiés par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI). Des emplois notamment recensés sur la plateforme jechercheunemploi.fr, qui répertorie les postes disponibles dans tout le Grand Est. « La nouveauté, c'est que l'on a 1500 emplois qualifiés qui ne trouvent pas preneurs » , explique François Gomariz, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi.

Développer l'attractivité

Pour le professionnel, c'est une situation notamment liée à un manque d'attractivité pour certains emplois : « La crise sanitaire n'y est pas pour rien. Le premier critère de choix aujourd'hui n'est plus le salaire, il faut proposer autre chose, et amener les entreprises à travailler sur leur marque employeur : le bien-être au travail, les avantages annexes, la possibilité de travailler à distance… » explique le président de la CCI.

C'est vraiment une question d'image et d'attractivité

Celui qui dirige l'entreprise Lustral, basée à Reims et présente dans tout le Grand Est, constate que les délais de recrutement sont de plus en plus longs : « Sur des postes d'employés et de cadres, on avait des cycles de recrutement qui duraient entre deux et trois mois, aujourd'hui nous en sommes plutôt à des cycles de six mois » commente François Gomariz. Une situation commune à tous les départements de la grande région mais encore plus critique sur les territoires frontaliers, comme la Moselle.

Le dirigeant et président de la Chambre de Commerce envisage d'aller chercher des candidats en dehors du département de la Marne pour pourvoir à ces besoins, notamment des Parisiens, dont certains ont souhaité quitter la capitale depuis les confinements instaurés pendant la crise sanitaire.