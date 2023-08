85 communes de l'Eure et de la Seine-Maritime vont pouvoir taxer davantage les résidences secondaires

Inciter les propriétaires à remettre sur le marché leur logement vacant et les dissuader de mettre leur logement en location courte durée sur des plateformes telles qu'Airbnb dans les communes de moins de 50 000 habitants où l'immobilier est en tension : c'est l'objectif d'un décret publié samedi 26 août au Journal Officiel. Elles sont environ 2 000 à avoir désormais l'autorisation de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et d'appliquer une taxe sur les logements vacants.

85 communes de l'Eure et de la Seine-Maritime sont concernées. Ce sont celles qui connaissent un "déséquilibre marqué" entre l'offre et la demande de logements sur leur territoire. Cette possibilité était jusqu'ici réservée aux agglomérations de plus de 50 000 habitants.

Cette taxe sur les logements vacants et cette surtaxe sur les résidences secondaires visent à faciliter l'accès au logement des personnes qui résident à l'année dans ces communes souvent touristiques.

"Avec ce décret, dans ces communes, les logements vacants seront désormais obligatoirement taxés pour inciter leur propriétaire à les remettre sur le marché", a commenté le ministre délégué au Logement Patrice Vergriete sur Twitter, rebaptisé "X".

46 communes de l'Eure sont concernées

Aizier

Amécourt

Beauficel-en-Lyons

La Boissière

Boncourt

Bonneville-Aptot

Boulleville

Bretagnolles

Cailly-sur-Eure

Chambray

Connelles

Le Cormier

Fains

Fleury-la-Forêt

Fontaine-sous-Jouy

Fort-Moville

Foucrainville

Gadencourt

Garennes-sur-Eure

Giverny

L'Habit

Hardencourt-Cocherel

Hécourt

L'Hosmes

Houlbec-Cocherel

Jouy-sur-Eure

La Lande-Saint-Léger

Lilly

Lorleau

Manneville-la-Raoult

Merey

Mouettes

Muids

Neuilly

La Neuville-du-Bosc

Notre-Dame-de-l'Isle

Le Plessis-Hébert

Porte-de-Seine

Rouvray

Saint-Georges-Motel

Saint-Germain-de-Fresney

Saint-Pierre-de-Cormeilles

Le Thuit

Triqueville

Vaux-sur-Eure

Vieux-Port

39 communes de Seine-Maritime sont concernées

Angiens

Auberville-la-Manuel

Bénouville

Blosseville

Bordeaux-Saint-Clair

Le Bourg-Dun

La Chapelle-sur-Dun

Criel-sur-Mer

Étretat

Gueutteville-les-Grès

Ingouville

Longueil

Malleville-les-Grès

Maniquerville

Le Mesnil-Durdent

Paluel

Pierrefiques

La Poterie-Cap-d'Antifer

Quiberville

Rainfreville

Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Denis-d'Aclon

Sainte-Marguerite-sur-Mer

Saint-Martin-aux-Buneaux

Saint-Pierre-en-Port

Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Vaast-Dieppedalle

Saint-Valery-en-Caux

Sassetot-le-Mauconduit

Sotteville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

Vattetot-sur-Mer

Butot-Vénesville

Veules-les-Roses

Veulettes-sur-Mer

Villainville

Vinnemerville

Vittefleur

Yport