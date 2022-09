8e jour de grève à la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Pierre-la-Cour, négociations au point mort

Une partie des salariés de la cimenterie Lafarge-Holcim, à Saint-Pierre-la-Cour, entame ce mercredi 28 septembre leur 8e jour de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et des salaires insuffisants. Les discussions avec la direction du site ne donnent rien.

Cela faisait huit ans que la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Pierre-la-Cour, à l'ouest de la Mayenne, n'avait pas été à l'arrêt total. Pour l'instant, aucun camion ne sort de l'usine. Aucun approvisionnement non plus. Ce qui n'était plus arrivé depuis 2014 à Saint-Pierre-la-Cour.

Depuis mercredi 21 septembre, 85 salariés sur les 147 sont mobilisés et en grève. Accompagnés des syndicats CFDT, Force Ouvrière et la CFE-CGC, les employés dénoncent les conditions de travail sur le site. Elles se dégradent progressivement depuis la crise de la Covid-19.

Les grévistes réclament aussi une revalorisation salariale. Les salaires ne dépassent pas les 1.200 € bien souvent pour les conducteurs d'engins. "Compte tenu de la conjoncture actuelle, avec un surcroît d'activité et une surcharge de travail, on a davantage de pénibilité. Le nettoyage des installations déclenchent des heures supplémentaires et d'autres choses" expliquait récemment Jean-Philippe Psiroukis de la CFDT-CGC.

Les représentants du personnel sont en contact avec la direction quotidiennement. Pour l'instant, les négociations n'aboutissent pas. La grève se poursuit.