9% de la population vit juste au-dessus du seuil de pauvreté en Occitanie

Une étude de l'INSEE parue ce mardi, s'intéresse à la pauvreté en Occitanie et constate que 9% de la population vit juste au-dessus du seuil de pauvreté. Elle figure parmi les régions les plus pauvres, derrière la Corse, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les chômeurs, les familles monoparentales et les familles nombreuses sont particulièrement exposées. Sans les aides sociales mises en place par le pays, 60 % de ces familles passeraient en dessous du seuil de pauvreté.

Dans les Hautes-Pyrénées, au sud, les communautés de communes du Pays de Nay et Pyrénées Vallées des Gaves, sont en dessous de la moyenne régionale, avec environ 7% de la population qui vit juste au-dessus du seuil de pauvreté c'est-à-dire avec des revenus compris entre 1097 et 1280 euros par mois. Par contre, plus au nord, ce n'est pas le même schéma. L'intercommunalité Adour Madiran frôle les 10%. En fait les zones les plus touchées selon l'INSEE sont les communautés de communes les plus rurales, et les foyers les plus concernés sont les familles monoparentales, le plus souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants mais aussi les familles nombreuses.

Globalement il n'y a pas beaucoup d'écart entre les intercommunalités dans les Hautes-Pyrénées. Le plus fort taux de personnes à la limite de la pauvreté est en Lozère.