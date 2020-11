90.000 euros supplémentaires versés par l'Etat à la Banque Alimentaire

Pour faire face à la crise sociale induite par la crise sanitaire et aux difficultés constatées en matière d’aide alimentaire au début du premier confinement, l’État renforce une nouvelle fois son soutien aux acteurs associatifs et aux collectivités locales.

Selon la préfecture de l'Isère: "Le plan national ouvre pour cela 55 millions d'euros de crédits supplémentaires dont 615 478 euros pour l’Isère. Compte tenu de l’enveloppe de 230 000 euros débloquée au printemps et des tickets services distribués pour 360 000€ à plus de 7000 bénéficiaires dont deux tiers d’enfants, l’effort pour les plus démunis en Isère représente 1,2 millions d’euros. Les associations assurant la distribution de repas ou d’aides alimentaires recevront grâce à ces fonds des subventions supplémentaires, ainsi que la Banque alimentaire de l’Isère qui fournit en denrées la plupart des centres d’hébergement et associations caritatives."

La banque alimentaire vient de toucher une subvention supplémentaire de 90 000 euros. Depuis l'été 2019, la banque alimentaire a vu le nombre de demandeurs augmenter de 20% pour atteindre 7000 par semaine. Evidemment Christian Chédru, président de la banque alimentaire en Isère se réjouit de cette aide supplémentaire.

Pour protéger ses bénévoles, la Banque Alimentaire avait décidé de repousser la collecte de denrées alimentaires dans les supermarchés. Elle devait avoir lieu en novembre. "En plus de l'aide de l'état, il y a aussi le département de l'Isère" relève Christian Chédru. Il offre une tonne de fruits et légumes par semaine jusqu'à la fin du mois de décembre.

Enfin, le préfet de l'Isère annonce : "Les accueils de jour des publics précaires, déjà confortés par des crédits exceptionnels à hauteur de 80 000 euros en mars dernier, seront encore davantage soutenus pour acheter des denrées et des kits hygiène et les distribuer aux plus démunis. Enfin, l’État déploie un dispositif hivernal de mise à l’abri exceptionnel avec plus de 800 places d’hébergement ouvertes pendant au moins cinq mois."