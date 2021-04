90 % de pertes dans plusieurs vignes de Gaillac et il va encore geler

Les vignerons du Gaillacois sont très inquiets. Les prévisions de Météo-France se sont révélées exactes. Il a gelé sur le domaine de Gaillac alors que les vignes sont en avance à cause de fortes chaleurs de ces derniers jours. Les températures sont descendues -2 °C parfois -4°C dans les endroits exposés au vent.

de 80 à 90 % dans des secteurs autour d’Albi

Résultats, des pertes de 80 à 90 % dans des secteurs autour d’Albi. Les alentours de Lisle-sur-Tarn ont été moins touché (entre 10 et 25 % de pertes dans ces endroits.) Un vrai coup dur pour les vignerons d’autant que ça n’est pas fini. Les températures sont encore négatives ce jeudi matin. Et elles devraient l’être aussi la semaine prochaine insiste le président de la maison de vins de Gaillac, Cédric Carcenac.

Les dures nuits ne sont pas terminées à Gaillac

"Aucun vigneron n'a pas été impacté, quasiment tout le monde a subi de près ou de loin des dégâts. Des dégâts qui peuvent avoisiner de 15 à 20% pour les moins impactés et qui peuvent monter jusqu'à quasiment 80 à 90% comme autour de Fenouillac, Cunac Cahuzac, Castanet. Et malheureusement, ce n'est pas fini puisqu'on attend les mêmes températures de -2 °C. Et même chose la semaine prochaine. Les dures nuits ne sont pas terminées à Gaillac."