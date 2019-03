900 manifestants dans les rues de Cherbourg contre la politique du gouvernement

Ce mardi matin dans les rues de Cherbourg, on a assisté au début d'une "convergence des luttes" appelée de leurs voeux par les syndicats depuis maintenant plusieurs mois. Dans le cortège de 900 personnes partis de la place de l'hôtel de ville, se cotoyaient des retraités et des lycéens, des fonctionnaires et des salariés d'entreprises privées de la filière nucléaire, des agents de l'hôpital et des salariés de la polyclinique, des gilets jaunes... et même des motards en colère.

Certains étaient là pour défendre le pouvoir d'achat, d'autres pour dénoncer la casse des services publics de la santé ou de l'éducation nationale, et certains avaient dans le viseur le vote de la loi anti-casseurs et les interdictions de manifester qui visent les gilets jaunes dans certains quartiers de Paris.