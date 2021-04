94 emplois sauvés chez General Electric à Belfort : "C'est un début, la mobilisation continue"

Une fois n'est pas coutume, les sourires étaient de sortie ce vendredi 16 avril dans la manifestation devant les locaux de General Electric Steam Power à Cravanches, près de Belfort. Un peu plus de 300 personnes avaient répondu à l'appel des syndicats, qui protestent toujours contre le "plan de sauvegarde de l'emploi". Et ils ont obtenu une première victoire : la direction a accepté de diminuer l'ampleur du dégraissage. 94 postes seraient épargnés sur les 238 que ce PSE prévoit de supprimer.

"C'est une première victoire, et je pense qu'on ne l'aurait pas obtenue si la mobilisation n'avait pas été aussi forte" salue ainsi le délégué central CGT Laurent Santoire. Une première victoire qui - ils l’espèrent - va en appeler d'autres, c'est pour cette raison qu'ils ont défilé entre les bâtiments industriels. Car des départements sont encore durement touchés : construction ou électrique par exemple. "C'est encore trop, ce n'est pas supportable" poursuit donc le responsable de la CFE-CGC Laurent Humbert, "nous avions réclamé la préservation de 130 à 140 postes, afin de pouvoir honorer le carnet de commandes, donc on a obtenu à peine plus de la moitié".

Un peu plus de 300 personnes ont répondu à l'appel des syndicats, qui protestent toujours contre le "plan de sauvegarde de l'emploi". © Radio France - Théo Hetsch

"On maintient la pression" - nouvelle manifestation le 22 avril

Symbole de ce plan social encore trop large : la banderole derrière lesquels les salariés ont défilé : avec écrit noir sur blanc "PSE1, PSE2, PSE3... À qui le tour ?". Car derrière les sourires, on sent aussi la lassitude. "On maintient la pression pour obtenir le moins de suppressions de postes et de meilleures conditions de départ, il faut continuer le combat" estime ainsi Christian Mougenot, le délégué CFDT. Les syndicats appellent donc à un nouveau rassemblement jeudi prochain, le 22 avril.

Petit baume au coeur pour les syndicats : la présence dans le cortège ce vendredi de nombreux femmes et hommes politiques venus les soutenir, notamment Florian Bouquet, le président du département du Territoire de Belfort, ou encore Damien Meslot, le maire de Belfort. Les syndicats espèrent donc que l'approche des élections va booster leur combat...