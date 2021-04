"95 centimes pour une course !" : à Rennes, ces livreurs manifestent contre Deliveroo et Uber Eats

"Uber Eats et Deliveroo nous assassinent, à la fin du mois il nous reste beaucoup moins que le SMIC !" Une quarantaine de livreurs des plateformes Deliveroo et Uber Eats ont fait grève en se rassemblant dimanche 4 avril vers 20 heures, esplanade Charles de Gaulle à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Cette semaine, j'ai gagné 190 euros...

Ils dénoncent la baisse des rémunération depuis quelques semaines. "Cette semaine, j'ai gagné 190 euros, explique ce livreur. Il y a encore un mois, on pouvait avoir des bonus de 35 euros pour 11 courses. Aujourd'hui, ce bonus est descendu à 11 euros."

Les livreurs présents n'ont livré aucune commande et se sont félicités d'avoir saturé le serveur. Il était difficile de se faire livrer durant la soirée. "Ce soir, c'est un mal pour un bien : on perd de l'argent en bloquant mais c'est pour améliorer notre quotidien pour demain", ajoute le livreur.

Pour une pourboire de cinq euros, j'ai touché 80 centimes.

"On nous propose des courses à trois euros pour plus de dix kilomètres de distance, lance cet autre livreur, agacé. On a travaillé jour et nuit pendant les confinements et on a reçu aucune prime".

Les serveurs des plateformes étaient saturés en l'absence de livreurs. D'autres manifestations pourraient avoir lieu. © Radio France - Maxime Glorieux

Ces livreurs, au statut d'auto-entrepreneur en France, dénoncent également les cotisations payées, qui peuvent s'élever à 22%. "Une fois, pour cinq euros de pourboire, j'ai touché 80 centimes", détaille un manifestant. Plusieurs livreurs au travail ont été stoppés par les autres livreurs en grève. D'autres mobilisations pourraient voir le jour.