Les salariés de l'entreprise Girpi à Harfleur sont en grève pour une meilleure augmentation des salaires

La dernière grève remonte à 1995, souligne Sandrine Delaunay, déléguée syndicale au sein de l'entreprise Girpi à Harfleur, preuve "qu'il y a un gros ras-le-bol". 95% des 170 salariés sont en grève ce vendredi 4 mars pour réclamer des augmentations de salaires.

Une réunion avec la direction, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), provoque la colère des salariés. "La direction nous propose 1,6% d'augmentation générale. On est bien loin du compte. Nous demandons 6%, nous serions d'accord pour lâcher à 3%", indique Sandrine Delaunay qui tient à souligner que l'entreprise spécialiste des systèmes de canalisation "se porte très bien".

La représentante syndicale dénonce également un manque de dialogue. "La direction a écouté nos revendications mais sans entrer dans les détails, et surtout sans rien nous répondre". Par ailleurs, les grévistes soulignent que leurs conditions de travail se sont dégradées "on nous en demande toujours plus avec toujours moins de moyens. La question des salaires a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase", conclut Sandrine Delaunay.