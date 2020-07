95 suppressions de postes chez Stélia à Rochefort

A l'heure où se réunissait le comité de groupe d'Airbus annonçait ce jeudi le syndicat majoritaire FO et la CFE/CGC rassemblaient à Rochefort les salariés de Stélia une filiale de l'avionneur. Le chiffre de 95 suppressions de postes, 39 chez les cols bleus (ouvriers) selon la CGT, 56 chez les cols blancs (les personnels de bureau d'étude, les ingénieurs etc.) tombait plus tard dans la journée.

Un chiffre surprenant selon les syndicats "un peu supérieur à ce qu'on pensait" confie Fred Chamard Bois, le délégué FO, "on s'est quand même séparé de l'intérim et la sous-traitance, et on se retrouve quand même avec des suppressions de postes" ajoute Jérôme Roux, le délégué CGT. Lui aussi trouve le nombre de suppression de postes à Rochefort trop élevé. Selon le syndicat, il ne reste plus qu'une dizaine d'interimaire et la sous traitance a été divisée par deux ou par trois depuis la crise Covid.

à lire aussi Restructuration chez Airbus: salariés sous le choc et manifestations à venir

FO espère qu'il n'y ait pas de licenciements secs.

Mais comparé aux autres sites de Stélia, ou du groupe "on n'est pas l'un des sites les plus touchés" remarque Fred Chamard Bois. Force Ouvrière, son syndicat annonce qu'il se battra pour qu'il n'y ait pas de licenciements secs : "des négociations vont commencer le 6 juillet avec la direction pour trouver des mesures type départ anticipé, départ volontaire". Les négociations vont durer jusqu'en septembre. FO, la CFE/CGC et la CFDT, les trois premiers syndicats de l'entreprise appellent mercredi les salariés à manifester au siège d'Airbus à Toulouse. Des assemblées générales devraient être organisées à Rochefort la semaine prochaine.