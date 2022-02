96% des professionnels de l'hôtellerie-restauration du Berry inquiets pour leur survie

Décembre 2021 et janvier 2022 sont peut-être les deux mois les plus délicats pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration dans le Berry. Cela ressort en tous cas du sondage effectué par l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) auprès de 86 professionnels de l'Indre et du Cher. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la situation est particulièrement tendue explique Véronique Gaulon, la présidente de l'UMIH dans le Berry.

Décembre et janvier : au cœur de la cinquième vague

Décembre : restrictions et annulations en cascade

Décembre et janvier ont été deux mois particulièrement compliquée pour les professionnels berrichons. En décembre 77.3% estiment que leur chiffre d'affaires est en baisse, ils sont même 80.4 % en janvier. En cause, la cinquième vague de l'épidémie avec d'une part les restrictions qu'elle a provoquées et d'autre part l'explosion des cas et cas contacts. "Ça a commencé en décembre avec les restrictions sanitaires, l'interdiction de consommer debout dans les bars, les annulations de repas de fin d'année en famille ou au travail" explique Véronique Gaulon.

Janvier : records de contaminations quotidiens

Concernant le mois de janvier, c'est tout bonnement l'effet direct de la cinquième vague avec des records de contaminations quotidiens qui a accentué la baisse d'activité : "quand vous avez au bas mot 350.000 personnes en France qui sont déclarées positives par jour, ça veut dire que c'est chaque jour 350.000 personnes et leurs cas contacts qui ne vont pas aller dans les bars et dans les restaurants !". Pour certains dirigeants, les baisses constatées sont abyssales, de l'ordre de 50 à 60% en moins de chiffres d'affaires, avec une conséquence direct sur la solidité de leur entreprise, car comme le rappelle Véronique Gaulon, les marges sont faibles en restauration et c'est finalement la quantité qui permet d'être rentable.

Une aide de l'Etat inadaptée ?

Ce que souligne également les réponses des professionnels c'est une inadéquation du soutien de l'Etat. Si jusqu'alors les mesures semblaient permettre au secteur de se maintenir à flot, ce n'est plus forcément le cas actuellement selon Véronique Gaulon. 85.7% des patrons berrichons ayant répondu au sondage estiment que les aides de l'Etat sont insuffisantes, et dans le même temps 68.9% d'entre eux expliquent ne pas avoir mis en place de chômage partiel pour leurs salariés.

80 à 90% des hôtels, cafés et restaurants du Berry sont des TPE

Rien d'illogique selon Véronique Gaulon. La présidente de l'UMIH Berry rappelle que 80 à 90% des entreprises du Berry sont des TPE : "En général c'est une personne par poste. L'exemple est simple, dans un restaurant il y a un plongeur. Qu'il fasse dix couverts par jour ou soixante-dix couverts par jour, il fera ses huit heures. Vous ne pouvez pas le mettre en chômage partiel" explique-t-elle, en poursuivant son explication : "Vous ne pouvez pas vous priver de ces personnes. À partir du moment où vous êtes ouvert, c'est très très difficile."

"Il ne faut pas que la situation perdure" alerte Véronique Gaulin. C'est bien simple, sur les 86 répondants, plus de la moitié estiment qu'ils seront en grandes difficultés financières dans les deux à trois mois, et 27.3% dans les six prochains mois.