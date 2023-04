À 103 ans, le groupe SAMSE est en pleine forme

Tout va bien pour SAMSE, malgré son grand âge ! Le distributeur grenoblois de matériaux de construction, créé en 1920 à Grenoble, connaît encore de très bons résultats, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2022, en croissance de 8% par rapport à 2021.

ⓘ Publicité

"C'est un travail de longue haleine, reconnaît Jérôme Thfoin, le directeur du service marketing et innovation de la société, mais on avance à pas de montagnard, parce qu'il faut faire de la croissance, mais une croissance qui soit profitable à tous."

Objectif : la transition écologique

L'entreprise spécialisée dans l'aménagement et la construction souhaite participer à la transition écologique du BTP. "Le secteur est extrêmement émissif et consomme beaucoup d'énergie, estime Jérôme Thfoin. C'est un énorme enjeu !"

La société impose donc un cahier des charges très précis à ses fournisseurs, les fabricants de matériaux. "Ils doivent convertir les énergies en énergies plus vertes, faire des matériaux plus frugaux, intégrer plus de matériels recyclés dans leurs matériaux et veiller à ce qu'il y ait moins de pertes dans leurs process de fabrication", énumère Jérôme Thfoin. Ces conditions font désormais partie des critères de sélection des fournisseurs.

Autre stratégie : la diversification vers les particuliers, le grand public. L'enseigne "Les Entrepôts du bricolage" appartient au groupe, et représente, pour l'instant, 2% du marché français du bricolage.

Des salariés actionnaires

SAMSE a aussi comme particularité d'avoir 75% de ses salariés actionnaires du groupe. C'est "historique" dans cette entreprise. "On fait donc attention à nos dépenses, on partage la vision à long terme, les décisions sont prises sur un mode participatif, ce qui permet d'avoir l'adhésion de chacun", explique Jérôme Thfoin.

Le groupe SAMSE compte 6.400 salariés et 350 enseignes réparties sur 55 départements.