Le Conforama d'Avallon sur la liste des magasins qui fermeront, pas ceux d'Auxerre et Sens

Avallon, France

Le Conforama d'Avallon et sa vingtaine de salariés sur la liste noire ! Le magasin, situé dans la Zone d'aménagement concerté du Bois Saint-Ladre, fermera ses portes en 2020. Cette nouvelle, confirmée par le service communication du groupe ce mardi 2 juillet, intervient après l'annonce de l'enseigne d'ameublement française du lancement d'un plan de "transformation profonde et nécessaire".

Ce sont les mots, dans un communiqué, du distributeur d'ameublement français, détenu par le groupe sud-africain Steinhoff, en proie à de graves difficultés financières. Conforama invoque d'importantes pertes cumulées, de l'ordre de "près de 500 millions d'euros" en France depuis 2013.

Son projet de restructuration passera par la suppression de 1 900 postes dans le pays, et la fermeture de 32 magasins Conforama (ainsi que dix magasins Maison Dépôt). Celui d'Avallon figure sur la liste des enseignes concernées, fournie par la direction aux syndicats qui l'ont ensuite diffusée aux médias. En fin de journée ce mardi 2 juillet, l'ambiance était tendue dans le magasin avallonais.

Les salariés du Conforama d'Avallon pas au courant

Il est 18h50, bientôt l'heure de la fermeture. Au Conforama d'Avallon, il n'y a plus que les salariés dans le magasin, et les visages sont fermés. Près de l'entrée, trois vendeuses se concertent, l'air inquiet, le nez plongé dans leur téléphone pour savoir si leur enseigne est concernée par le plan de restructuration du groupe.

"On n'a aucune information, on tente d'en savoir plus à la télé ou à la radio", souffle l'une d'elles. Des employés qui ne cachent pas leur désarroi quand on leur apprend que leur magasin figure dans la liste de ceux qui fermeront. "Avallon y est aussi ? C'est pas vrai !", s'exclame une autre, incrédule.

Les salariés sur place n'ont pas souhaité pas s'exprimer au micro alors que leur délégué du personnel était absent ce jour-là. Le directeur du magasin a indiqué lui _"_ne pas être au courant" d'une fermeture. Et de renvoyer vers la direction du groupe.

Je sais que c'est un magasin de petite taille et dont les résultats étaient forcément un peu difficiles (Jean-Yves Caullet, maire d'Avallon)

Pour Jean-Yves Caullet, le maire (LREM) d'Avallon, la fermeture du site est un coup dur. "Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est le moins que l'on puisse dire, à la fois pour l'offre commerciale et pour les salariés, avoue-t-il. Dès que j'ai entendu l'annonce de la fermeture du site, je me suis interrogé. Je sais que c'est un magasin de petite taille et dont les résultats étaient forcément un peu difficiles."

Le Conforama d'Avallon est assez excentré, voire isolé par rapport à la commune icaunaise. Le magasin est situé dans la Zone d'aménagement concerté (Zac) du Bois Saint-Ladre. © Radio France - Nicolas Fillon

L'élu va plus loin, en évoquant la concurrence des grandes enseignes présentes sur Auxerre ou Dijon "quand même lourdes. Des meubles et de l'électroménager, vous n'en achetez pas tous les jours, même s'il y a une clientèle de proximité. Peut-être que cette clientèle avait trouvé d'autres moyens de satisfaire ses demandes".

Jean-Yves Caullet annonce qu'il va prendre contact avec le magasin et ses salariés "pour savoir comment les choses peuvent s'organiser". Et de détailler : "On va étudier les critères qui ont permis de placer le Conforama d'Avallon dans la liste des magasins qui ferment, et tenter de déterminer quelles sont les conséquences pour l'offre commerciale globale sur Avallon. Mais je pense surtout et d'abord à l'ensemble du personnel."

Les Conforama d'Auxerre et Sens en sursis ?

Dans l'Yonne, les magasins Conforama d'Auxerre et de Sens ne font pas partie de ceux qui fermeront. Même si rien ne garantit qu'ils ne seront pas touchés par des suppressions de postes. En Bourgogne-Franche-Comté, si le magasin de Dijon n'est pas menacé de fermeture, d'autres enseignes sont impactées.

La syndicat CGT a de son côté annoncé qu’une "grande journée de mobilisation" va être organisée le 11 juillet afin de soutenir les salariés. Le lieu n'est pas encore précisé.