La nouvelle éco : un plan de relance pour sauver la viande de chevreau en Poitou

La crise du COVID-19 a déréglé une économie de la viande de chevreau déjà à la peine. Aujourd'hui, ce sont près de 300 tonnes de ce produit qui sont stockées chez l'abatteur de la Région Nouvelle-Aquitaine. Les pertes s'annoncent donc colossales et pour les limiter, la Chambre d'Agriculture de la Vienne s'est emparée du problème.

Un plan de relance a été mis en place par celle-ci, autour d'un double objectif : faire connaître ce produit qualifié "de qualité" mais aussi de le faire travailler par des cuisiniers professionnels.

Trois dates pour convaincre

Le 16, 23 et 30 Octobre, trois restaurants mettront de la viande de chevreau à l'honneur. Les Archives de Poitiers et l'auberge de Mouterre-sur-blourde font partie des établissements partenaires. L'organisation de ces événements s'inscrit dans la manifestation internationale "Goatober", et sera la première phase concrète des actions menées par la Chambre d'Agriculture de la Vienne.

Par ailleurs, d'autres projets vont voir le jour. Des partenariats sont négociés avec différents lycées hôteliers voire même avec des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) pour donner une dynamique plus forte à ce plan.

Une production et une consommation locale

L'exportation en Italie et au Portugal, principale source de revenus jusqu'à lors, n'est donc plus une priorité dans cette période de crise sanitaire. L'idée, c'est de revenir à une production et à une consommation locale pour imprégner une culture du chevreau dans les assiettes du Poitou.