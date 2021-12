À 2.000 mètres d'altitude, le refuge des Bouillouses se refait une beauté

C'est l'un des refuges de montagne les plus connus des Pyrénées-Orientales : le refuge des Bouillouses va changer de visage et il était temps ! "Le refuge date d'il y a cent ans, au moment de la construction du barrage", explique Jean-Rémy Sanchez, chargé du pôle tourisme pour la communauté de communes des Pyrénées Catalanes.

Des travaux ont donc démarré en 2019, à plus de 2.000 mètres d'altitude. "L'objectif est de terminer avant l'été prochain pour accueillir les touristes durant la haute-saison."

La capacité du refuge a été ramenée de 54 à 42 couchages. Terminés les dortoirs, des box plus confortables pour quatre personnes vont être créés.

Le rez-de-chaussée du refuge va aussi être modernisé pour accueillir des personnes à mobilité réduite avec une chambre spécialement aménagée.

Le coût des travaux est estimé à 1,5 millions d'euros financés par L'Etat, la région et le département.

Le refuge à la recherche un gardien

La communauté de communes espère atteindre les 4.000 nuitées par an (contre 2.000 avant les travaux). "Nous espérons accueillir les classes de neige et classes vertes pour fonctionner toute l'année", poursuit Jean-Rémy Sanchez.

Le refuge des Bouillouses dispose en effet d'une situation géographique exceptionnelle : outre les lacs des Bouillouses (qui attirent chaque année 200.000 promeneurs et randonneurs !), le bâtiment se trouve à proximité du GR 10 et sur le chemin du tour du Carlit ou des Pérics.

Voyant approcher la fin des travaux, la communauté de communes cherche aussi un gardien pour les 12 prochaines années. "Il ne s'agit pas d'une offre d'emploi mais bien d'une délégation de service public. Nous cherchons évidement quelqu'un qui connaît la montagne et qui soit capable de gérer restauration et hébergement", explique Jean-Rémy Sanchez. Pour déposer une candidature, il ne faut plus traîner : la date limite est fixée à ce vendredi 3 décembre.