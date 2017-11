VIDEO- Du thé soluble en cristaux développé dans l'Eure

C'est une première en Europe. Pierre-Antoine Dulondel, un jeune entrepreneur eurois de 21 ans, crée sa start-up et commercialise une innovation : le thé soluble en cristaux. Un thé qu'on peut emporter partout, dans sa poche, dans son sac à main qui se présente sous forme de stick, comme le café.

Encore étudiant en première année de Master Création d'entreprise, Pierre-Antoine Dulondel, originaire de Marcilly la Campagne (Eure), a trouvé la solution idéale pour mettre en application ce qu'il apprend dans les amphis de l'EDC Paris Business School. En septembre dernier, il a lancé sa start-up pour commercialiser une nouvelle façon de boire du thé : du thé soluble en cristaux. C'est une rencontre avec un agronome chinois qui travaillait sur une méthode de purification du thé qui a été le déclic. La volonté, c'est de proposer un produit sain, sans résidus de pesticides ou de métaux lourds, qu'on retrouve parfois dans les sachets de feuilles de thé, comme l'a confirmé récemment une étude du magazine 60 millions de consommateurs.

Une méthode d'extraction et de purification

Le partenaire chinois de Pierre-Antoine Dulondel travaillait depuis des années sur la méthode d'extraction des feuilles de thé. Le jeune entrepreneur ne veut pas trop entrer dans les détails, mais ensuite huit étapes sont nécessaires pour purifier les feuilles, qui, se présentent sous forme de cristaux solubles dans l'eau. En trois secondes, votre thé est prêt et ça marche avec de l'eau chaude mais aussi de l'eau froide. Comme il n'y a pas encore de plantation de thé en Normandie, Pierre-Antoine Dulondel s'approvisionne essentiellement en Inde et au Sri Lanka, et aussi un peu en Chine. La marchandise arrive ensuite par bateau au port du Havre.

Un marché pour séduire les jeunes et les femmes

Tea Dox propose pour l'instant deux cures de thé soluble en cristaux. 100% naturel, sans additif et sans gluten, à base de thé noir, d'hibiscus, de rose ou d'extrait de stévia pour le thé detox. Dans le thé minceur à base de feuille d'oolong, on trouve aussi des feuilles de lotus, des graines de cassia ou du chèvrefeuille. Des cures de quinze jours pour vous aider à mincir ou à mieux dormir. Mais si ça ne fonctionne pas, Pierre-Antoine Dulondel prévient : "je ne rembourse pas". Il travaille désormais à l'élaboration d'une nouvelle gamme, avec de nouvelles saveurs, pour l'été notamment. Sa gamme de thé est pour l'instant disponible sur internet, dans des boutiques à Paris ou dans une épicerie fine à Évreux.