À 24 ans, un Mayennais reprend les rênes de la boulangerie de Coudray dans le Sud-Mayenne

Le bourg de Coudray dans le sud Mayenne accueille un nouveau boulanger ! Cela faisait près d'un an que la commune n'en avait plus. Maxence Rayer, originaire de Château-Gontier-sur-Mayenne, reprend le commerce en le louant à la mairie. Cette dernière a racheté les murs et a payé les rénovations.

"C'est une fierté de pouvoir faire revivre un peu le village"

Quand on passe la porte de la boulangerie, ce n'est pas l'odeur des croissants que l'on sent, mais celle de la peinture fraîche.

Les travaux viennent tout juste de se terminer : 80.000 euros de rénovation financés par la mairie.

Un investissement à la hauteur de l'importance d'avoir ce commerce, explique le maire de Coudray, Joël Gadbin :

"L'idée, c'était aussi de maintenir une petite activité économique. Il y a toujours eu une boulangerie pâtisserie renommée sur la commune de Coudray et du jour au lendemain, ne plus avoir cette activité, ça ne nous semblait pas possible. Dans cette commune de 900 habitants, on a une dynamique au niveau de l'école qui a un potentiel économique intéressant pour la viabilité de la boulangerie."

Maxence Rayer, le boulanger, ouvrira son affaire, "Aux délices de Coudray", le 8 septembre.

Le jeune homme s'en réjouit d'avance : "Je suis très content. Et puis en parlant avec les habitants de la commune, on s'est rendu compte qu'une boulangerie, ça manquait énormément dans un village. C'est une fierté de pouvoir faire revivre un peu le village parce que c'est le lien social", raconte-t-il en souriant.

En plus des viennoiseries et du pain, Maxence Rayer proposera aussi un coin épicerie pour éviter aux habitants d'aller jusqu'à Château-Gontier sur Mayenne pour faire leurs courses.

Coudray : la première commune de Mayenne a bénéficié du plan France Ruralité

Pour amortir les 160.000 euros dépensés liés au rachat du commerce et au matériel professionnel de boulanger, la mairie a fait appel à plusieurs aides. Notamment celle du plan France Ruralité, dévoilé par la Première ministre Elisabeth Borne en juin .

Joël Gadbin a dû batailler pour obtenir cette aide :

"Il fallait répondre à plusieurs critères, par exemple, il fallait avoir fait une étude de faisabilité, ou encore être vraiment en zone rurale, etc. Mais avec les bons arguments, on a finalement réussi à prouver que l'on était parfaitement éligible. On est accompagné à hauteur de 14.125 €."

La communauté de commune et la Région, elles aussi, ont pu apporter des aides financières à la mairie de Coudray.