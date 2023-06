À 26 ans, ce Mayennais s'est lancé comme réparateur de raquettes de tennis à Château-Gontier

Paul Rannou pratique le tennis depuis ses 6 ans. "J'ai été ramasseur de balles à Roland-Garros en 2011", se souvient le jeune Mayennais. Il a ensuite travaillé dans les magasins de sport pendant une dizaine d'années et c'est là qu'il a eu l'idée de se lancer à son compte. "J'ai cordé dans les magasins alors je sais qu'il y a de la demande, une forte demande même dans ce domaine-là, explique Paul Rannou. Je passais quand même un certain temps à corder en magasin, pour ne pas dire toute la journée. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre à mon compte ?"

ⓘ Publicité

Un métier rare en Mayenne

Ça faisait longtemps que le jeune Mayennais voulait monter son propre atelier. "Dès que j'ai appris à corder en fait", précise-t-il. Il lui a fallu du temps pour "trouver la bonne formule, perfectionner un réseau. Et puis voilà, c'était le moment se lancer. Ça m'aurait embêté, en fait, dans 10 ans, de ne pas l'avoir fait et d'avoir des regrets. Et puis de voir quelqu'un d'autre se lancer, car à part les magasins de sport, personne ne fait ça ici en Mayenne. J'aurais été frustré."

Pour Paul Rannou, il n'y a pas de raison que son commerce ne fonctionne pas car c'est lui qui se déplace chez les clients. "Soit chez les gens, soit dans les clubs, même sur leur lieu de travail, ajoute le jeune Mayennais. Ça leur évite de se déplacer en magasin. Là où moi je me différencie, c'est que le joueur n'a pas besoin de bouger. C'est moi qui vais vers le joueur."

Pour un cordager de raquette, il faut compter 10€ la pose pour du tennis ou du squash, plus le prix du cordage, qui va de 15 à une trentaine d'euros. Pour une raquette de badminton, comptez 12€ la pose plus le prix du cordage, entre 10 et 15€. Le cordage d'une raquette prend une vingtaine de minute.