Villefontaine, France

L'ouverture de The Village, le village de marques de Villefontaine, au printemps, c'est l'un des gros chantiers de l'année en Isère. Cette ouverture après des années et des années de recours en justice et une première pierre posée mi-septembre 2016. Au bord de l'A 43, sur un terrain à la fois sur les communes de Villefontaine et de la Verpillière, on trouvera quelque 130 enseignes de prêt-à-porter haut de gamme, de luxe. Annoncée pour le 4 avril 2018, l'ouverture est reportée d'un mois, en raison des aléas climatiques notamment qui ont fait prendre du retard. Coup d'envoi donc le 4 mai avec pour commencer 80 enseignes et 300-400 embauches. Il s'agit d'un écrin de verdure avec pour certaines boutiques des maisons de verre et de bois. Il y aussi un plan d'eau artificiel.

Ce chantier en quelques chiffres

The Village se trouve sur un terrain de 13 hectares, l'emprise du bâti est de 8 hectares. Il y a un parking en silo avec rez-de-chaussée et 4 niveaux pour 1700 places; puis un autre de quelque 300 places en extérieur. Un bassin de 3.000 mètres carrés a été construit pour y accueillir des jets et des jeux de lumières. Il s'agit d'une des zones d'attractions du site. Sur le chantier, c'est à la mi-mars que l'on arrivera à un pic d'ouvriers avec alors 600 compagnons/jour. En ce début février, ils sont moitié moins. Selon les responsable, deux-tiers des entreprises retenues pour ce chantier sont des sociétés basées dans le département ou le voisin du Rhône (terrassement, peinture, climatisation, aménagement paysager, gros oeuvre, etc). Il y a une entreprise italienne pour ce qui est vitrerie. Le plus gros lot revient au groupe Briand, spécialiste de la charpente métallique dont le siège est en Vendée.

Ce village de marques a pu voir le jour grâce à des investisseurs privés : la Compagnie de Phalsbourg et Freeport retail réunis au sein de la SCI Vendôme. The Village, c'est un projet qui dépasse les 115 millions d'euros. C'est l'architecte italien Gianni Ranaulo qui a été choisi pour ce projet qui se veut HQE pour haute qualité environnementale. Il est espéré 3 millions de visiteurs la première année.

Une partie du plan d'eau, encore à sec, entouré d'une partie des boutiques. © Radio France - Céline Loizeau

300 à 400 postes à pourvoir

Parmi les marques qui ouvriront dès le mois de mai, on peut citer Triumph, Maje, Sandro, Adidas, Nike, Salomon, Ralph Lauren, Gérard Darel. A l'ouverture, il est annoncé l'embauche de 300-400 personnes. Un partenariat a été établi avec Pôle emploi pour recenser des candidats potentiels du secteur Nord-Isère. Un peu plus de 1.000 personnes dont certaines ont reçu une formation spécifique notamment pour apprendre les codes de la vente haut-de-gamme, savoir parler anglais. Un job-dating sera organisé mi-mars et c'est à ce moment-là que les enseignes feront leur sélection parmi ces quelque 1.000 candidats. Sachant que d'autres recrutements sont attendus dans les mois à venir avec les ouvertures des boutiques qui ne sont pas encore commercialisées.

Visite de chantier en compagnie de Cyris Villedieu, directeur de projet. Copier

Une des maisons de bois et de verre encore en travaux ! © Radio France - Céline Loizeau