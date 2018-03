Douaniers Français et luxembourgeois sur un même point de contrôle sur le territoire français, c'est une première et ça s'est passé sur l'A 31 ce jeudi. La douane luxembourgeoise est venue avec un scanner, appareil de haute technologie capable de déceler la nature des chargements.

Lesménils, France

Sur l’aire de repos de Lesmenil dans le sens Nancy-Metz, les poids lourds attendent leur tour pour passer sous le bras télescopique du scanner luxembourgeois, une arme redoutable pour lutter contre les trafics, l’appareil permet en coup d’œil de vérifier la nature du chargement « c’est mieux qu’un homme » explique le chef divisionnaire Georges Dubois « on peut savoir à l’avance s’il y a des anomalies dans les chargements. Et à partir de là, si on a des doutes, on réalise une fouille plus poussée. La drogue est le vecteur n° 1 recherché, le trafic de cigarettes également, sans oublier les armes. L’A 31 est un axe de trafic important entre les pays frontaliers »

Rien ne peut échapper au scanner © Radio France - Mohand Chibani

Norbert Vélu est l’un des responsables luxembourgeois du scanner, il se félicite de cette coopération sur le territoire français « nous avions l’habitude de travailler ensemble mais au point frontière, c’est la première fois que nous venons avec notre scanner sur le territoire français. Chez nous au Luxembourg, il est difficile de tomber sur de gros trafic, nous sommes entourés de frontières européennes et _la majorité des camions traversant le Grand-Duché a déjà été contrôlée en amont_, il est donc rare de faire de grosses prises »

A bord du véhicule scanner, l’opérateur luxembourgeois se souvient pourtant d’une cache surprenante, indécelable à l’œil nu « c’était un camion avec un double plancher, des sachets contenants des stupéfiants avaient été poussés avec une perche jusqu’à l’avant du camion. C’est grâce au scanner que nous avons découvert la cache. Il y avait plus de 60 kilos, c’était une belle prise »

La France dispose de quatre appareils du genre, mais tous étaient déjà utilisés dans d’autres régions en France d’où l’idée d’avoir recours au scanner luxembourgeois.