"A 42 ans, on m'a dit que j'étais trop vieux" : face au chômage, il lance sa propre entreprise d'informatique

Certains chômeurs, faute de trouver un emploi, décident de créer le leur. Ils montent leur propre entreprise, avec l'aide précieuse des "coopératives d'activités et d'emplois", des sortes de pépinières. Reportage à Besançon.

Les chiffres du chômage du mois de septembre ont été publiés ce mardi soir. Ils sont en baisse de 1,8% au niveau national. Certains chômeurs, pour s'en sortir, décident de créer leur propre emploi, leur propre entreprise.

J'avais vraiment envie de créer mon entreprise et de voir par moi-même ce que je pouvais faire."

Après 6 mois de chômage, Jérôme a pris les choses en main. Cet informaticien pensait retrouver rapidement du travail. Peine perdue, à 42 ans, il est jugé souvent "trop vieux, trop expérimenté, trop cher".

Après 6 mois de chômage, Jérôme décide de lancer sa propre entreprise d'informatique à Besançon. © Radio France - Clément Lacaton

"On a commencé à me dire que j'étais trop vieux à partir de 35 ans, déplore Jérôme. J'ai entendu : 'vous êtes trop expérimenté, on ne peut pas, on n'a pas le budget'. Donc j'avais vraiment envie de créer mon entreprise et de voir par moi-même ce que je pouvais faire."

L'aide précieuse d'une "coopérative d'activités et d'emplois"

Pour ça il se rapproche d'une pépinière, une coopérative d'activités et d'emplois, Coopilote, basée à Besançon. Une structure qui porte bien son nom : elle offre aux jeunes entrepreneurs (pour beaucoup encore inscrits à Pôle emploi) une aide comptable, juridique, marketing "et même un peu psychologique des fois quand ça ne va pas", ajoute Jérôme.

"Me lancer tout seul ça me faisait un peu peur"

"Je ne voulais pas me lancer tout seul, ça me faisait un peu peur. Là on est avec plein d'autres entrepreneurs (coiffeurs, graphistes, artisans, restaurateurs, NDLR), on peut échanger, se poser des questions, réfléchir ensemble. Pour moi c'est très vivifiant en fait."

"Retrouver la motivation"

Un terreau fertile pour les entreprises. Celle de Jérôme y a pris racine en avril dernier, baptisée "A portée de clic" : "Je travaille avec une grande entreprise franc-comtoise sur des ateliers informatiques dédiés aux salariés. J'en vis encore difficilement, je suis encore soutenu un peu par Pôle emploi, heureusement. J'espère en vivre complètement au début de l'année prochaine."

Jérôme a investi 11.000 euros, acheté 11 ordinateurs, pour donner des cours d'informatique en entreprise. Il dit avoir "retrouvé la motivation".