À 72 ans, le patron d'un pressing à Laval cherche un repreneur

Paul Garnier a 72 ans et il n'a toujours pas pris sa retraite. Ce septuagénaire cherche un repreneur pour son pressing à Laval depuis trois ans, mais ce passionné n'arrive pas à trouver une personne motivée.

Le patron de Styl'Pressing est installé à Laval depuis 1986, d'abord dans la galerie du centre commercial Grenoux, puis à partir de 2016 à deux pas de son ancien local, dans un bâtiment bien placé, climatisé, avec des machines performantes et une bonne clientèle. De nombreux atouts pour le septuagénaire. "On progresse depuis qu'on est ici parce qu'on a plus de surface, on est bien situé. Pour le séchage des couettes, pour le travail, pour l'entretien des machines, on a l'espace qu'il faut."

L'âge avançant, Paul Garnier a commencé à chercher un repreneur il y a trois ans. À l'entrée de son établissement, on peut lire une petite annonce : "Votre pressing est à reprendre : cause retraite souhaitée, pressing clé en main, rentabilité immédiate." Mais les candidats se font rares.

Le septuagénaire garde espoir, il a installé une petite annonce sur son comptoir © Radio France - Marcellin Robine

Les formations pour les métiers du pressing sont peu nombreuses, Paul Garnier est donc prêt à accompagner la reprise de son commerce en formant son repreneur. Il l'assure, une personne motivée sans beaucoup d'apport peut être suivie par une banque. "C'est une question de motivation. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a des aides pour les repreneurs d'entreprises qui sont importantes."

Même si beaucoup de ses amis sont déjà à la retraire, le septuagénaire ne se fixe pas de date limite. Il va continuer à travailler avec le sourire, toujours, en gardant espoir de trouver bientôt un repreneur.