La Nouvelle Eco : ce garage en Isère modifie votre moteur pour le bio-éthanol E85 (à 80 centimes le litre)

France Bleu Isère : Comment ça marche ?

Patrizio Attardo : Il suffit de laisser le véhicule entre 3 et 4 heures dans nos locaux, ça vous permettra de rouler à l'E85 à 100%. Nous sommes en flexfuel. On peut rouler au sans-plomb 98 et à l'E85 à la proportion désirée dans le réservoir. Si demain, vous êtes dans une station qui ne propose pas d'E85 , ça vous permet de pouvoir rouler quand même.

L'intervention technique ne porte pas sur la mécanique mais uniquement sur l'électronique ?

Exactement ! On intervient sur le calculateur moteur directement. Il faut juste avoir des bougies d'allumage très récentes de moins de 10.000 km.

Ce n'est que de l'électronique © Radio France - Gérard Fourgeaud

Faut-il faire un minimum de km ?

Le mieux serait de faire entre 8 et 10.000 km, sinon la conversion n'est pas intéressante. Le problème c'est que l'éthanol a une durée de vie dans le réservoir. Quand il stagne dans le réservoir, il pourrit !

Combien ça coûte ?

Ca va dépendre des moteurs. Tout ce qui est moteur lambda, on a un forfait à 590 TTC hors bougies. Pour les véhicules sportifs, entre 690 euros et 790 euros selon le type de moteurs, quatre, six ou huit cylindres.

Patrizio Attardo intervient sur un véhicule essence © Radio France - Gérard Fourgeaud

