À 82 ans, ce nîmois cherche à reprendre le travail pour payer ses charges.

Alors que les prix du gaz explosent et que les retraités manifestent un peu partout en France, notamment à Arles et Nîmes, nous avons rencontré un octogénaire nîmois. Entre sa petite retraite et les prix qui flambent, il ne s'en sort plus.

Ce vendredi 1er octobre, le prix du gaz a augmenté de 12,6%, une hausse importante pour beaucoup de ménages français. Ce même jour, à Nîmes et Arles, les retraités sont dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Petites retraites, faibles pouvoirs d'achat, ils sont nombreux à vivre avec un budget serré, à l'image de ce nîmois retraité rencontré face aux Arènes de Nîmes. L'homme est soigné. Cheveux blancs, longs, bien coiffés, comme apprêté pour un rendez-vous important. Assis seul sur un banc, il est perdu dans ses pensées quand nous lui tendons notre micro. En fait, il compte ses sous.

"Je suis en retraite, j'ai quand même 82 ans et je vais essayer de reprendre quelque chose. Je vais essayer de compléter ma retraite."

Pour donner un exemple de ces charges qui s'accumulent et grèvent son budget : sa facture de gaz. "J'ai une période où je payais 56 euros par mois prélevé, et depuis 5 mois jusqu'à la fin de ce mois-ci, je paye 156 euros par mois. Et ça me prenais beaucoup sur la retraite, se confie le retraité, je comptais, je faisais attention et j'arrivais en fin de mois où j'avais, c'était, avec ma nourriture, mes dépenses, ma complémentaires, fin les choses que l'on a tous plus ou moins et je n'ai pas de voiture. Donc je me retrouve dans une période où je trouve qu'actuellement, c'est difficile."

Vivant seul dans son appartement, il nous explique qu'il a dû trouver d'autres solution pour se chauffer : "Je viens de mettre une clim qui fait aussi bien froid que chaud, donc je n'aurais à faire, simplement, que mon espace cuisine et douche." Pour faire face à la hausse du gaz

Une retraite insuffisante

Seulement voilà, malgré sa prévoyance et ses quelques économies sur l'énergie, l'octogénaire va devoir reprendre le chemin du travail : "La preuve c'est que je suis en retraite, j'ai quand même 82 ans et je vais essayer de reprendre quelque chose. Je vais essayer de compléter ma retraite." Pour continuer à vivre et payer ses charges, il ne lui reste qu'une option : trouver un petit boulot à 82 ans.